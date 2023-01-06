Авокадо — это плод дерева Persea americana, который отличается своей жирностью и пользой. Авокадо можно есть как отдельное блюдо, однако большинство добавляет его к салатам и тостам.
Чтобы было вкусно и полезно, авокадо сочетают в блюдах с белками и углеводами. Как приготовить вкусный и полезный салат из авокадо, читайте рецепты в материале Фактов ICTV.
Салат из авокадо, рукколы и свеклы
Вам понадобится:
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- Вареная свекла — 20 граммов.
- Авокадо — пол плода
- Руккола — 200 граммов.
- Помидоры — 100 граммов.
- Сыр Фета — 30 граммов.
- Специи на свой вкус.
Приготовление:
- Сначала приготовьте свеклу: ее следует отварить или приготовить на пару.
- Руколу замочите на пол часа в холодной воде, а затем слейте жидкость.
- Помидоры помойте и нарежьте ломтиками.
- Авокадо почистите от кожуры и удалите косточку.
- Нарежьте небольшими квадратиками свеклу и авокадо.
- Выложите на тарелку руколу, добавьте свеклу, авокадо, сыр и помидоры.
- Добавьте любимые специи и заправьте соусом.
- Все тщательно перемешайте!
Готово! Легкий и вкусный салат из авокадо на вашем столе.
Салат с авокадо и курицей
Ингредиенты:
- Авокадо — пол плода.
- Курятина — 200 граммов.
- Пекинская капуста или листья салата — 200 граммов.
- Помидоры — 100 граммов.
- Специи или соус на вкус.
Приготовление:
- Почистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
- Нарежьте плод тонкими ломтиками.
- На сковородке поджарьте куриное филе, добавьте специи.
- Нарежьте капусту на толстые куски.
- Помойте и нарежьте ломтиками помидоры.
- Все готовые ингредиенты соедините в большой миске, добавьте специи.
Салат из авокадо
Для него вам понадобится:
- Листья салата — 100 граммов.
- Авокадо — 1 шт.
- Бекон — 100 граммов.
- Голубой сыр — 70 граммов
- Куриное филе — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Помидоры — 2 шт.
Приготовление:
- Отварите, почистите и нарежьте яйца на небольшие кубики.
- Листья салата помойте и высушите.
- Бекон нарежьте на кусочки и обжарьте до золотистой корочки.
- Куриное филе разрежьте вдоль на две части и обжарить на сухой сковородке. Когда филе остынет, нарежьте его на кусочки.
- Помидоры нарезаете кубиками.
- Сыр и очищенное от кожуры, авокадо тоже нарезаете кубиками.
- Все ингредиенты перекладываем в большую миску.
Теперь нужно приготовить заправку для салата.
- В мисочке смешайте 3 ст. л масла и 1 ст. л. винного уксуса.
- Перемешайте смесь вилкой до однородности.
- Добавьте соль и перец.
Готовой заправкой залейте салат и тщательно все перемешайте. Вкусный и полезный салат готов!
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