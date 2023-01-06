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Еда

Со свеклой, курятиной или беконом: три рецепта салата с авокадо

6 января 2023, 19:30
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Со свеклой, курятиной или беконом: три рецепта салата с авокадо
Источник: Depositphotos

Авокадо — это плод дерева Persea americana, который отличается своей жирностью и пользой. Авокадо можно есть как отдельное блюдо, однако большинство добавляет его к салатам и тостам.

Чтобы было вкусно и полезно, авокадо сочетают в блюдах с белками и углеводами. Как приготовить вкусный и полезный салат из авокадо, читайте рецепты в материале Фактов ICTV.

Салат из авокадо, рукколы и свеклы

Вам понадобится: 

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  • Вареная свекла — 20 граммов.
  • Авокадо — пол плода
  • Руккола — 200 граммов.
  • Помидоры — 100 граммов.
  • Сыр Фета — 30 граммов.
  • Специи на свой вкус.

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте свеклу: ее следует отварить или приготовить на пару.
  2. Руколу замочите на пол часа в холодной воде, а затем слейте жидкость.
  3. Помидоры помойте и нарежьте ломтиками.
  4. Авокадо почистите от кожуры и удалите косточку.
  5. Нарежьте небольшими квадратиками свеклу и авокадо.
  6. Выложите на тарелку руколу, добавьте свеклу, авокадо, сыр и помидоры.
  7. Добавьте любимые специи и заправьте соусом.
  8. Все тщательно перемешайте!

Готово! Легкий и вкусный салат из авокадо на вашем столе.

Салат з авокадо

Фото: Depositphotos

Салат с авокадо и курицей

Ингредиенты:

  • Авокадо — пол плода.
  • Курятина — 200 граммов.
  • Пекинская капуста или листья салата — 200 граммов.
  • Помидоры — 100 граммов.
  • Специи или соус на вкус.

Приготовление:

  1. Почистите авокадо от кожуры и удалите косточку.
  2. Нарежьте плод тонкими ломтиками.
  3. На сковородке поджарьте куриное филе, добавьте специи.
  4. Нарежьте капусту на толстые куски.
  5. Помойте и нарежьте ломтиками помидоры.
  6. Все готовые ингредиенты соедините в большой миске, добавьте специи.

Салат из авокадо

Для него вам понадобится: 

  • Листья салата — 100 граммов.
  • Авокадо — 1 шт.
  • Бекон — 100 граммов.
  • Голубой сыр — 70 граммов
  • Куриное филе — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.

Приготовление:

  1. Отварите, почистите и нарежьте яйца на небольшие кубики.
  2. Листья салата помойте и высушите.
  3. Бекон нарежьте на кусочки и обжарьте до золотистой корочки.
  4. Куриное филе разрежьте вдоль на две части и обжарить на сухой сковородке. Когда филе остынет, нарежьте его на кусочки.
  5. Помидоры нарезаете кубиками.
  6. Сыр и очищенное от кожуры, авокадо тоже нарезаете кубиками.
  7. Все ингредиенты перекладываем в большую миску.

Теперь нужно приготовить заправку для салата.

  1. В мисочке смешайте 3 ст. л масла и 1 ст. л. винного уксуса.
  2. Перемешайте смесь вилкой до однородности.
  3. Добавьте соль и перец.

Готовой заправкой залейте салат и тщательно все перемешайте. Вкусный и полезный салат готов!

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Кулінарні рецепти Рецепти салат
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