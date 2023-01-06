Авокадо — это плод дерева Persea americana, который отличается своей жирностью и пользой. Авокадо можно есть как отдельное блюдо, однако большинство добавляет его к салатам и тостам.

Чтобы было вкусно и полезно, авокадо сочетают в блюдах с белками и углеводами. Как приготовить вкусный и полезный салат из авокадо, читайте рецепты в материале Фактов ICTV.

Салат из авокадо, рукколы и свеклы

Вам понадобится:

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Вареная свекла — 20 граммов.

Авокадо — пол плода

Руккола — 200 граммов.

Помидоры — 100 граммов.

Сыр Фета — 30 граммов.

Специи на свой вкус.

Приготовление:

Сначала приготовьте свеклу: ее следует отварить или приготовить на пару. Руколу замочите на пол часа в холодной воде, а затем слейте жидкость. Помидоры помойте и нарежьте ломтиками. Авокадо почистите от кожуры и удалите косточку. Нарежьте небольшими квадратиками свеклу и авокадо. Выложите на тарелку руколу, добавьте свеклу, авокадо, сыр и помидоры. Добавьте любимые специи и заправьте соусом. Все тщательно перемешайте!

Готово! Легкий и вкусный салат из авокадо на вашем столе.

Салат с авокадо и курицей

Ингредиенты:

Авокадо — пол плода.

Курятина — 200 граммов.

Пекинская капуста или листья салата — 200 граммов.

Помидоры — 100 граммов.

Специи или соус на вкус.

Приготовление:

Почистите авокадо от кожуры и удалите косточку. Нарежьте плод тонкими ломтиками. На сковородке поджарьте куриное филе, добавьте специи. Нарежьте капусту на толстые куски. Помойте и нарежьте ломтиками помидоры. Все готовые ингредиенты соедините в большой миске, добавьте специи.

Салат из авокадо

Для него вам понадобится:

Листья салата — 100 граммов.

Авокадо — 1 шт.

Бекон — 100 граммов.

Голубой сыр — 70 граммов

Куриное филе — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Помидоры — 2 шт.

Приготовление:

Отварите, почистите и нарежьте яйца на небольшие кубики. Листья салата помойте и высушите. Бекон нарежьте на кусочки и обжарьте до золотистой корочки. Куриное филе разрежьте вдоль на две части и обжарить на сухой сковородке. Когда филе остынет, нарежьте его на кусочки. Помидоры нарезаете кубиками. Сыр и очищенное от кожуры, авокадо тоже нарезаете кубиками. Все ингредиенты перекладываем в большую миску.

Теперь нужно приготовить заправку для салата.

В мисочке смешайте 3 ст. л масла и 1 ст. л. винного уксуса. Перемешайте смесь вилкой до однородности. Добавьте соль и перец.

Готовой заправкой залейте салат и тщательно все перемешайте. Вкусный и полезный салат готов!