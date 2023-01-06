Авокадо – це плід дерева Persea americana, який відрізняється своєю жирністю та користю. Авокадо можна їсти як окрему страву, проте більшість додає його до салатів та тостів.

Щоб було смачно та корисно, авокадо поєднують у стравах з білками та вуглеводами. Як приготувати смачний та корисний салат з авокадо, читайте рецепти в матеріалі Фактів ICTV.

Салат з авокадо, руколи та буряка

Вам знадобиться:

Зараз дивляться

Варений буряк – 20 грамів.

Авокадо – пів плода

Рукола – 200 грамів.

Помідори – 100 грамів.

Сир Фета – 30 грамів.

Спеції на свій смак.

Приготування:

Спершу приготуйте буряк: його слід відварити чи приготувати на пару. Руколу замочіть на пів години в холодній воді, а потім злийте рідину. Помідори помийте та наріжте скибочками. Авокадо почистьте від шкірки та видаліть кісточку. Наріжте невеликими квадратиками буряк та авокадо. Викладіть на тарілку руколу, додайте буряк, авокадо, сир та помідори. Додайте улюблені спеції та заправте соусом. Усе ретельно перемішайте!

Готово! Легкий та смачний салат з авокадо на вашому столі.

Салат з авокадо та курятиною

Інгредієнти:

Авокадо – пів плода.

Курятина – 200 грамів.

Пекінська капуста чи листя салату – 200 грамів.

Помідори – 100 грамів.

Спеції чи соус на смак.

Приготування:

Почистіть авокадо від шкірки та видаліть кісточку. Наріжте плід тонкими скибочками. На сковорідці підсмажте куряче філе, додайте спеції. Наріжте капусту на товсті шматки. Помийте та наріжте скибочками помідори. Усі готові інгредієнти зʼєднайте у великій мисці, додайте спеції.

Салат з авокадо

Для нього вам знадобиться:

Листя салату – 100 грамів.

Авокадо – 1 шт.

Бекон – 100 грамів.

Блакитний сир – 70 грамів.

Куряче філе – 1 шт.

Яйця – 2 шт.

Помідори – 2 шт.

Приготування:

Відваріть, почистьте та наріжте яйця на невеликі кубики. Листя салату помийте та висушіть. Бекон наріжте на шматочки та обсмажити до золотистої скоринки. Куряче філе розріжте уздовж на дві частини й обсмажити на сухій сковорідці. Коли філе охолоне, наріжте його на шматочки. Помідори нарізаєте кубиками. Сир та, очищене від шкірки, авокадо теж нарізаєте кубиками. Усі інгредієнти перекладаємо у велику миску.

Тепер потрібно приготувати заправку для салату.

У мисочці змішайте 3 ст. л олії та 1 ст. л. винного оцту. Перемішайте суміш виделкою до однорідності. Додайте сіль та перець.

Готовою заправкою залийте салат та ретельно усе перемішайте. Смачний та корисний салат готовий!