Исследование показало, что всего 20 минут физической активности в спортзале заметно снижают тягу к нездоровой пище и нормализируют нездоровый аппетит.

Каждый год в январе миллионы людей дают обещание похудеть и есть более здоровую пищу. Для достижения этой цели многие начинают интенсивные программы, которые включают слишком много упражнений, что приводит к физическому выгоранию или травмам. Перетренированность действительно может помешать процессу сброса лишнего веса.

Если вы хотите похудеть, единственный способ сделать это — контролировать количество потребляемых калорий, ограничить употребление сверхпереработанных пищевых продуктов — типичной нездоровой пищи и фаст-фуда.

Регулярные упражнения облегчают эту задачу, улучшая мозг и когнитивные процессы, которые помогают нам регулировать потребление нездоровой пищи и снижать уровень стресса.

И что самое приятное, всего 20 минут быстрой ходьбы — это все, что вам нужно, чтобы получить положительный эффект. В нашем исследовании это была быстрая прогулка со скоростью 5,6–6,1 км в час на беговой дорожке с небольшим наклоном.

Дело в том, что упражнения повышают пластичность мозга, то есть способность мозга адаптировать свои функции на основе новых входных данных.

Кроме того, все больше и больше данных показывают, что регулярная физическая активность может улучшить префронтальную функцию мозга и улучшить познавательные способности.

Исследования также показали, что как одиночный сеанс высокоинтенсивных интервальных тренировок, так и 12-недельная программа высокоинтенсивных аэробных упражнений могут снизить предпочтения или тягу к высококалорийной нездоровой пище.

Ключевой вывод здесь заключается в том, что регулярные упражнения могут уменьшить желание людей нездоровой пищи и улучшить их способность противостоять соблазну этих привлекательных продуктов за счет улучшения функции мозга и познания. Это упрощает ограничение потребления этих продуктов для достижения более здорового питания и снижения веса.