Дослідження показало, що лише 20 хвилин фізичної активності в спортзалі помітно знижують тягу до нездорової їжі і нормалізують нездоровий апетит.

Щороку в січні мільйони людей дають обіцянку схуднути і їсти більш здорову їжу. Для досягнення цієї мети багато хто починає інтенсивні програми, які включають занадто багато вправ, що призводить до фізичного вигорання або травм. Перетренованість дійсно може перешкодити процесу скидання зайвої ваги.

Якщо ви хочете схуднути, єдиний спосіб зробити це – контролювати кількість споживаних калорій, обмежити вживання надперероблених харчових продуктів – типової нездорової їжі і фаст-фуду.

Регулярні вправи полегшують це завдання, покращуючи мозок і когнітивні процеси, які допомагають нам регулювати споживання нездорової їжі і знижувати рівень стресу.

І що найприємніше, лише 20 хвилин швидкої ходьби-це все, що вам потрібно, щоб отримати позитивний ефект. У нашому дослідженні це була швидка прогулянка зі швидкістю 5,6-6,1 км на годину на біговій доріжці з невеликим нахилом.

Справа в тому, що вправи підвищують пластичність мозку, тобто здатність мозку адаптувати свої функції на основі нових вхідних даних.

Крім того, все більше і більше даних показують, що регулярна фізична активність може поліпшити префронтальну функцію мозку і поліпшити пізнавальні здібності.

Дослідження також показали, що як одиночний сеанс високоінтенсивних інтервальних тренувань, так і 12-тижнева програма високоінтенсивних аеробних вправ можуть знизити тяжіння до висококалорійної нездорової їжі.

Ключовий висновок тут полягає в тому, що регулярні вправи можуть зменшити бажання людей до нездорової їжі і поліпшити їхню здатність протистояти спокусі цих привабливих продуктів за рахунок поліпшення функції мозку і пізнання. Це спрощує обмеження споживання цих продуктів для досягнення більш здорового харчування і зниження ваги.