Исследование британских ученых Университета Эксетера показало, что использование веганского белка для наращивания мышечной массы так же эффективно, как и популярные виды мяса, которые уже давно являются ключевыми ингредиентами блюд среди фанатиков фитнеса.

Команда изучила микопротеин, полученный из грибов. Исследование состояло из двух этапов. На первом 16 здоровых молодых людей придерживались трехдневной диеты, в рамках которой они ели богатые белком блюда, приготовленные из мяса или источников микопротеина.

На втором этапе 22 других здоровых молодых человека прошли 10-недельную прогрессивную программу тренировок с отягощениями, придерживаясь всеядной диеты с высоким содержанием белка или веганской диеты, богатой микопротеинами.

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Выяснилось, что между двумя группами не было существенной разницы в приросте мышечной массы. Другими словами, веганская диета, богатая микопротеинами, дала такие же результаты в наращивании мышечной массы во время тренировок с отягощениями, как и у тех, кто получал белок из мяса.

Обе группы продемонстрировали увеличение мышц бедра на 8,3% во время эксперимента.

— Теперь у нас есть веские доказательства, чтобы показать, что микопротеин является эффективной белковой пищей для поддержки поддержания и роста мышц, — отмечают авторы исследования.

Какие типы белков растительного происхождения существуют

Вот некоторые из наиболее распространенных типов веганских белков и продуктов, в которых они содержатся:

соевый белок (тофу, темпе, соевое молоко, эдамаме):

гороховый белок (горох, колотый горох); рисовый белок (коричневый рис); к

конопляный белок (семена конопли);

белок тыквенных семечек (тыквенные семечки);

белок семян чиа (семена чиа);

протеин киноа (киноа, хлопья киноа);

белок нута (хумус, нут, фалафель);

миндальный белок (миндаль, миндальное молоко, миндальное масло);

чечевичный белок (чечевица, хумус, веганский чечевичный суп)

Есть много других типов растительных белков, таких как белок семян подсолнечника, белок арахиса и белок овса.

Каждый тип белка имеет свой уникальный пищевой профиль и преимущества, поэтому важно выбирать различные источники белка, чтобы обеспечить достаточное потребление всех незаменимых аминокислот и других важных питательных веществ, резюмируют ученые.

Источник: Study Finds