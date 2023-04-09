Дослідження британських учених Університету Ексетера показало, що використання веганського білка для нарощування м’язової маси так само ефективне, як і популярні види м’яса, які вже давно є ключовими інгредієнтами страв серед фанатиків фітнесу.

Команда вивчила мікопротеїн, отриманий із грибів. Дослідження складалося з двох етапів. На першому 16 здорових молодих людей дотримувалися триденної дієти, в рамках якої вони їли багаті білком страви, приготовані з м’яса або джерел мікопротеїну.

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На другому етапі 22 інших здорових молодих людини пройшли 10-тижневу прогресивну прогресивну програму тренувань з обтяженнями, дотримуючись всеїдної дієти з високим вмістом білка або веганської дієти, багатої на мікопротеїни.

З’ясувалося, що між двома групами не було суттєвої різниці в прирості м’язової маси. Інакше кажучи, веганська дієта, багата на мікопротеїни, дала такі самі результати в нарощуванні м’язової маси під час тренувань з обтяженнями, як і в тих, хто отримував білок із м’яса.

Обидві групи продемонстрували збільшення м’язів стегна на 8,3% під час експерименту.

– Тепер у нас є вагомі докази, щоб показати, що мікопротеїн є ефективною білковою їжею для підтримки підтримки підтримання та росту м’язів, – зазначають автори дослідження.

Які типи білків рослинного походження існують

Ось деякі з найпоширеніших типів веганських білків і продуктів, у яких вони містяться:

соєвий білок (тофу, темпе, соєве молоко, едамаме):

гороховий білок (горох, колотий горох); рисовий білок (коричневий рис);

конопляний білок (насіння конопель);

білок гарбузового насіння (гарбузове насіння);

білок насіння чіа (насіння чіа);

протеїн кіноа (кіноа, пластівці кіноа);

білок нуту (хумус, нут, фалафель);

мигдальний білок (мигдаль, мигдалеве молоко, мигдалеве масло);

сочевичний білок (сочевиця, хумус, веганський сочевичний суп).

Є багато інших типів рослинних білків, таких як білок насіння соняшнику, білок арахісу і білок вівса.

Кожен тип білка має свій унікальний харчовий профіль і переваги, тому важливо обирати різні джерела білка, щоб забезпечити достатнє споживання всіх незамінних амінокислот та інших важливих поживних речовин, резюмують учені.

Джерело: Study Finds