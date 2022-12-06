Ученые Норвежского университета науки и технологий (NTNU) в ходе исследования проанализировали данные 30 тыс. добровольцев и выяснили, что люди, которые регулярно занимаются кардиотренировками, реже прибегают к приему снотворных препаратов.

— В Норвегии каждому гражданину присваивается личный идентификационный код, который позволяет связать данные из разных реестров с популяционными исследованиями, — рассказала автор исследования Линда Эрнстсен.

По ее словам, кардиореспираторная выносливость отражает наше сердечно-сосудистое здоровье и снабжение кислородом всего тела. Для повышения (или поддержания) нашего уровня физической подготовки требуется умеренная или высокая интенсивность физической активности (70−85% от максимальной частоты сердечных сокращений) в течение 75 минут в день.

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При этом Линда подчеркивает: пользу для сна принесет только средняя и высокая интенсивность нагрузок. А вот прогулка с собакой, хоть и повлияет на организм в целом лучше, чем лежание на диване, никак не улучшит сон.

Сообщается, что научная работа вызвала обсуждение среди других специалистов. Главным образом, потому, что теперь ученым предстоит определить, когда лучше заниматься спортом, чтобы обеспечить себе глубокий и здоровый сон.

Некоторые исследователи считают, что лучше всего уделять время тренировкам по утрам. Благодаря этому, по мнению специалистов, организм сможет наладить циркадные ритмы.

Источник: healthline