Учені Норвезького університету науки і технологій (NTNU) під час дослідження проаналізували дані 30 тис. добровольців і з’ясували, що люди, які регулярно займаються кардіотренуваннями, рідше вдаються до прийому снодійних препаратів.

– У Норвегії кожному громадянину присвоюється особистий ідентифікаційний код, який дає змогу пов’язати дані з різних реєстрів із популяційними дослідженнями, — розповіла авторка дослідження Лінда Ернстсен.

За її словами, кардіореспіраторна витривалість відображає наше серцево-судинне здоров’я і постачання киснем всього тіла. Для підвищення (або підтримки) нашого рівня фізичної підготовки потрібна помірна або висока інтенсивність фізичної активності (70-85% від максимальної частоти серцевих скорочень) протягом 75 хвилин на день.

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Водночас Лінда наголошує: користь для сну принесе тільки середня і висока інтенсивність навантажень. А ось прогулянка з собакою, хоч і вплине на організм в цілому краще, ніж лежання на дивані, ніяк не поліпшить сон.

Повідомляється, що наукова робота викликала обговорення серед інших фахівців. Головним чином, тому, що тепер вченим належить визначити, коли краще займатися спортом, щоб забезпечити собі глибокий і здоровий сон.

Деякі дослідники вважають, що найкраще приділяти час тренуванням вранці. Завдяки цьому, на думку фахівців, організм зможе налагодити циркадні ритми.

Джерело: healthline