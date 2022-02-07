Мы едим хлеб почти каждый день. И чаще всего покупаем его в магазине. Но вы не знаете точно, что еще, кроме муки, дрожжей и яиц, туда добавляют.
Чтобы быть максимально уверенным в качестве продукта, который едите, лучше готовить его самостоятельно. Для того, чтобы печь хлеб, не нужна навороченная хлебопечка или специальные знания. Достаточно воспользоваться рецептом кулинарного гуру Нового канала, шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.
Ингредиенты
- Мука манитоба или мука высшего сорта – 1 кг
- Дрожжи – 150 г
- Молоко – 150 г
- Яйца – 4 шт.
- Масло сливочное – 200 г
- Сахар – 350 г
- Соль морская – 10 г
Приготовление
- Для начала подготавливаем опару – хлебную закваску. Для этого 200 г муки, дрожжи и теплое молоко соединяем, размешиваем и оставляем минимум на 20 минут, чтобы опара поднялась.
- Далее соединяем яйца и сахар. Добавляем муку и опару, замешиваем тесто.
- Постепенно добавляем в тесто топленое сливочное масло. В самом конце вмешиваем соль.
- Ставим тесто в теплое место без сквозняков.
- По мере роста теста проводим четыре обминки. Примерно каждые 30 минут.
- После формируем буханки такой формы, как вам нравится.
- Сформированные буханки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и даем немного подняться. После чего смазываем сверху смесью из яиц и молока. Можно также посыпать хлеб кунжутом.
- Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 10 минут. После чего уменьшаем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 10 минут. Температура теста внутри должна быть 95 градусов.
- Готовность хлеба проверяем, проткнув его зубочисткой. Если тесто осталось на зубочистке, буханки можно еще оставить в духовке. Если не прилипает, готовьтесь лакомиться своим домашним хлебом!