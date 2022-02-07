Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Еда

Душистый и без химических добавок. Рецепт домашнего хлеба

7 февраля 2022, 17:05
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
хлеб
Источник: Pixabay

Мы едим хлеб почти каждый день. И чаще всего покупаем его в магазине. Но вы не знаете точно, что еще, кроме муки, дрожжей и яиц, туда добавляют.

Чтобы быть максимально уверенным в качестве продукта, который едите, лучше готовить его самостоятельно. Для того, чтобы печь хлеб, не нужна навороченная хлебопечка или специальные знания. Достаточно воспользоваться рецептом кулинарного гуру Нового канала, шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты

  • Мука манитоба или мука высшего сорта – 1 кг
  • Дрожжи – 150 г
  • Молоко – 150 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Масло сливочное – 200 г
  • Сахар – 350 г
  • Соль морская – 10 г
Читайте также:
цитрусове печивоНежный и ароматный десерт. Как приготовить цитрусовое печенье

Приготовление

  1. Для начала подготавливаем опару – хлебную закваску. Для этого 200 г муки, дрожжи и теплое молоко соединяем, размешиваем и оставляем минимум на 20 минут, чтобы опара поднялась.
  2. Далее соединяем яйца и сахар. Добавляем муку и опару, замешиваем тесто.
  3. Постепенно добавляем в тесто топленое сливочное масло. В самом конце вмешиваем соль.
  4. Ставим тесто в теплое место без сквозняков.
  5. По мере роста теста проводим четыре обминки. Примерно каждые 30 минут.
  6. После формируем буханки такой формы, как вам нравится.
  7. Сформированные буханки выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и даем немного подняться. После чего смазываем сверху смесью из яиц и молока. Можно также посыпать хлеб кунжутом.
  8. Отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов, на 10 минут. После чего уменьшаем температуру до 160 градусов и выпекаем еще 10 минут. Температура теста внутри должна быть 95 градусов.
  9. Готовность хлеба проверяем, проткнув его зубочисткой. Если тесто осталось на зубочистке, буханки можно еще оставить в духовке. Если не прилипает, готовьтесь лакомиться своим домашним хлебом!

Источник
Новый канал
Теги
Кулінарні рецепти , Рецепт , Хлеб
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь