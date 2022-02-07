Мы едим хлеб почти каждый день. И чаще всего покупаем его в магазине. Но вы не знаете точно, что еще, кроме муки, дрожжей и яиц, туда добавляют.

Чтобы быть максимально уверенным в качестве продукта, который едите, лучше готовить его самостоятельно. Для того, чтобы печь хлеб, не нужна навороченная хлебопечка или специальные знания. Достаточно воспользоваться рецептом кулинарного гуру Нового канала, шефа и эксперта реалити На ножах Алекса Якутова.

Ингредиенты

Мука манитоба или мука высшего сорта – 1 кг

Дрожжи – 150 г

Молоко – 150 г

Яйца – 4 шт.

Масло сливочное – 200 г

Сахар – 350 г

Соль морская – 10 г

Приготовление