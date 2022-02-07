Ми їмо хліб майже щодня. І найчастіше купуємо його в магазині. Але ви не знаєте точно, що ще, крім борошна, дріжджів та яєць, туди додають.

Щоб бути максимально впевненим у якості продукту, який їсте, краще готувати його самостійно. Для цього не потрібна сучасна хлібопічка або спеціальні знання. Достатньо скористатися рецептом кулінарного гуру Нового каналу, шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.

Інгредієнти

Борошно манітоба або борошно вищого ґатунку – 1 кг

Дріжджі – 150 г

Молоко – 150 г

Яйця – 4 шт.

Масло вершкове – 200 г

Цукор – 350 г

Сіль морська – 10 г

Приготування