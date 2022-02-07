Ми їмо хліб майже щодня. І найчастіше купуємо його в магазині. Але ви не знаєте точно, що ще, крім борошна, дріжджів та яєць, туди додають.
Щоб бути максимально впевненим у якості продукту, який їсте, краще готувати його самостійно. Для цього не потрібна сучасна хлібопічка або спеціальні знання. Достатньо скористатися рецептом кулінарного гуру Нового каналу, шефа та експерта реаліті На ножах Алекса Якутова.
Інгредієнти
- Борошно манітоба або борошно вищого ґатунку – 1 кг
- Дріжджі – 150 г
- Молоко – 150 г
- Яйця – 4 шт.
- Масло вершкове – 200 г
- Цукор – 350 г
- Сіль морська – 10 г
Приготування
- Для початку готуємо опару – хлібну закваску. Для цього 200 г борошна, дріжджі та тепле молоко з’єднуємо, розмішуємо та залишаємо щонайменше на 20 хвилин, щоб опара піднялася.
- Далі з’єднуємо яйця та цукор. Додаємо борошно та опару, замішуємо тісто.
- Поступово додаємо в тісто топлене вершкове масло. Наприкінці вмішуємо сіль.
- Ставимо тісто в тепле місце без протягів.
- У міру зростання тіста проводимо чотири обминки. Приблизно кожні 30 хвилин.
- Потім формуємо буханці такої форми, як вам подобається.
- Сформовані буханці викладаємо на лист, застелений пергаментом, і даємо трохи піднятися. Після чого змащуємо зверху сумішшю з яєць та молока. Можна також посипати хліб кунжутом.
- Відправляємо в духовку, розігріту до 190 градусів, на 10 хвилин. Після цього зменшуємо температуру до 160 градусів і випікаємо ще 10 хвилин. Температура тіста всередині має бути 95 градусів.
- Готовність хліба перевіряємо, проштрикнувши його зубочисткою. Якщо тісто залишилося на зубочистці, буханці можна ще залишити в духовці. Якщо не прилипає, готуйтеся ласувати своїм домашнім хлібом!