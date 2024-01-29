Существует много рецептов приготовления заварного крема. Его изготавливают из молока, а в некоторых рецептах добавляют к молоку сливки. Вместо муки некоторые кондитеры используют крахмал.

В предложенном ниже рецепте заварного крема основная составляющая – заварная основа, которую готовят из молока, яиц, сахара и муки. После приготовления основы, всегда добавляется сливочное масло.

Как приготовить заварной крем для торта, чтобы точно получился удачный? Чтобы получить идеальную консистенцию, важно придерживаться правильных пропорций и техники приготовления. Эксперименты уместны тогда, когда уже есть опыт приготовления.

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Заварной крем имеет нежную однородную текстуру и легкий вкус. Он стал таким популярным благодаря своей универсальности в приготовлении и способности подчеркнуть вкус и аромат любого десерта.

Как приготовить заварной крем

Чтобы разнообразить рецепт заварного крема для торта, можно добавить черный шоколад, какао, шоколадную или ореховую пасту. Из специй не лишними будут щепотка имбиря или мускатного ореха.

Ингредиенты:

молоко 2,5% – 2 стакана

сахар – 1 стакан

яйца – 2 шт.

мука – 3 ст. л.

сливочное масло – 100 г

ванильный сахар – 1,5 ч. л.

Приготовление:

В сотейник вливаем молоко, ставим на огонь и доводим до кипения. Тем временем хорошо перемешиваем яйца, сахар и ванильный сахар. К яичной массе постепенно вводим муку. Затем, постоянно перемешивая, постепенно вводим половину молока. Полученную смесь переливаем в кастрюлю с молоком и, помешивая деревянной лопаткой или ложкой, подогреваем. Убираем кастрюлю с плиты и оставляем на 15 минут. Затем добавляем нарезанное кубиками сливочное масло. Когда заварной крем остынет до комнатной температуры, его можно использовать.

По желанию в готовый крем можно добавить цедру лимона или апельсина.

Фото: Midjourney, лицензия Сreative Commons 4.0.