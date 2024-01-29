Існує багато рецептів приготування заварного крему. Його виготовляють з молока, а в деяких рецептах додають до молока вершки. Замість борошна деякі кондитери використовують крохмаль.

У запропонованому нижче рецепті заварного крему основна складова – заварна основа, яку готують з молока, яєць, цукру та борошна. Після приготування основи завжди додається вершкове масло.

Як приготувати заварний крем для торта, щоб точно вийшов вдалий? Щоб отримати ідеальну консистенцію, важливо дотримуватися правильних пропорцій та техніки приготування. Експерименти доречні тоді, коли вже є досвід приготування.

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Заварний крем має ніжну однорідну текстуру та легкий смак. Він став таким популярним завдяки своїй універсальності в приготуванні та здатності підкреслити смак і аромат будь-якого десерту.

Як приготувати заварний крем

Щоб урізноманітнити рецепт заварного крему для торта, можна додати чорний шоколад, какао, шоколадну або горіхову пасту. Зі спецій не зайвими будуть дрібка імбиру або мускатного горіха.

Інгредієнти:

молоко 2,5% – 2 склянки

цукор – 1 склянка

яйця – 2 шт.

борошно – 3 ст. л.

вершкове масло – 100 г

ванільний цукор – 1,5 ч. л.

Приготування:

В сотейник вливаємо молоко, ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Тим часом гарно перемішуємо яйця, цукор і ванільний цукор. До яєчної маси поступово вводимо борошно. Потім, постійно перемішуючи, поступово вводимо половину молока. Отриману суміш переливаємо в каструлю з молоком і, помішуючи дерев’яною лопаткою або ложкою, підігріваємо. Прибираємо каструлю з плити і залишаємо на 15 хвилин. Потім додаємо нарізане кубиками вершкове масло. Коли заварний крем охолоне до кімнатної температури, його можна використовувати.

За бажанням в готовий крем можна додати цедру лимона або апельсина.

Фото: Midjourney, ліцензія Сreative Commons 4.0.