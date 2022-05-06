Зеленый борщ со свежим шпинатом — как приготовить блюдо

Весна – лучшее время для приготовления зеленого борща, потому что в это время зелень наиболее вкусная и полезная.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда.
Ингредиенты
- 1 большая морковь
- 2 репчатых лука
- 2 больших картофелины
- 1 лавровый лист
- 1 пучок шпината
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок зеленого лука
- 2 ст. л. подсолнечного масла
- 4 перепелиных яйца
- 1,5-2 л воды
- соль и перец по вкусу
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Приготовление
- Для начала приготовить овощной бульон. Для этого луковицу и половину моркови залить 1,5-2 л воды, добавить лавровый лист и несколько щепоток соли. Довести до кипения и варить овощной бульон в течение 20 минут.
- Параллельно отварить четыре перепелиных яйца.
- Когда бульон готов, убрать овощи и специи и оставить готовиться на маленьком огне.
- Измельчить остальную часть моркови и луковицы. Высыпать в бульон. Добавить порезанный картофель. Надо, чтобы они сварились одновременно.
- Шпинат помыть и нарезать большими кусками, а также петрушку и зеленый лук.
- Добавить зелень в борщ и довести до кипения. Влить 2 ст. л. подсолнечного масла и варить в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.
- Добавить соль по вкусу.
Есть зеленый борщ нужно с очищенными перепелиными яйцами.
Источник: Клопотенко