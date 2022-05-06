Зеленый борщ со свежим шпинатом — как приготовить блюдо

Весна – лучшее время для приготовления зеленого борща, потому что в это время зелень наиболее вкусная и полезная.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда.

Ингредиенты

1 большая морковь

2 репчатых лука

2 больших картофелины

1 лавровый лист

1 пучок шпината

1 пучок петрушки

1 пучок зеленого лука

2 ст. л. подсолнечного масла

4 перепелиных яйца

1,5-2 л воды

соль и перец по вкусу

Приготовление

Для начала приготовить овощной бульон. Для этого луковицу и половину моркови залить 1,5-2 л воды, добавить лавровый лист и несколько щепоток соли. Довести до кипения и варить овощной бульон в течение 20 минут. Параллельно отварить четыре перепелиных яйца. Когда бульон готов, убрать овощи и специи и оставить готовиться на маленьком огне. Измельчить остальную часть моркови и луковицы. Высыпать в бульон. Добавить порезанный картофель. Надо, чтобы они сварились одновременно. Шпинат помыть и нарезать большими кусками, а также петрушку и зеленый лук. Добавить зелень в борщ и довести до кипения. Влить 2 ст. л. подсолнечного масла и варить в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов. Добавить соль по вкусу.

Есть зеленый борщ нужно с очищенными перепелиными яйцами.

Источник: Клопотенко