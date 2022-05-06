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Еда

Зеленый борщ со свежим шпинатом — как приготовить блюдо

6 мая 2022, 22:04
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
зелений борщ
Источник: Pixabay

Весна – лучшее время для приготовления зеленого борща, потому что в это время зелень наиболее вкусная и полезная.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом блюда.

Ингредиенты

  • 1 большая морковь
  • 2 репчатых лука
  • 2 больших картофелины
  • 1 лавровый лист
  • 1 пучок шпината
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок зеленого лука
  • 2 ст. л. подсолнечного масла
  • 4 перепелиных яйца
  • 1,5-2 л воды
  • соль и перец по вкусу
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Приготовление

  1. Для начала приготовить овощной бульон. Для этого луковицу и половину моркови залить 1,5-2 л воды, добавить лавровый лист и несколько щепоток соли. Довести до кипения и варить овощной бульон в течение 20 минут.
  2. Параллельно отварить четыре перепелиных яйца.
  3. Когда бульон готов, убрать овощи и специи и оставить готовиться на маленьком огне.
  4. Измельчить остальную часть моркови и луковицы. Высыпать в бульон. Добавить порезанный картофель. Надо, чтобы они сварились одновременно.
  5. Шпинат помыть и нарезать большими кусками, а также петрушку и зеленый лук.
  6. Добавить зелень в борщ и довести до кипения. Влить 2 ст. л. подсолнечного масла и варить в течение 10-15 минут, пока картофель не будет готов.
  7. Добавить соль по вкусу.

Есть зеленый борщ нужно с очищенными перепелиными яйцами.

Источник: Клопотенко

Теги
Евгений Клопотенко, Борщ, Кулінарні рецепти, Рецепт
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