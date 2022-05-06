Зелений борщ зі свіжим шпинатом – як приготувати страву

6 Травня 2022, 22:04 Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я

Весна – найкращий час для приготування зеленого борщу, адже в цей час зелень найбільш смачна та корисна. Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом страви. Інгредієнти 1 велика морква

2 ріпчасті цибулі

2 великі картоплини

1 лавровий лист

1 пучок шпинату

1 пучок петрушки

1 пучок зеленої цибулі

2 ст. л. соняшникової олії

4 перепелиних яйця

1,5-2 л води

сіль і перець до смаку Читайте також: Найкращий час для зеленого борщу – як приготувати страву Приготування Для початку приготувати овочевий бульйон. Для цього цибулину та половину морквини залити 1,5-2 л води, додати лавровий лист і кілька дрібок солі. Довести до кипіння і варити овочевий бульйон протягом 20 хвилин. Паралельно відварити чотири перепелиних яйця. Коли бульйон готовий, прибрати овочі та спеції та залишити готуватися на маленькому вогні. Подрібнити іншу частину моркви та цибулини. Висипати у бульйон. Додати порізану картоплю. Треба щоб вони зварилися одночасно. Шпинат помити та порізати великими шматками, а також петрушку та зелену цибулю. Додати зелень до борщу та довести до кипіння. Влити 2 ст. л. соняшникової олії та варити протягом 10-15 хвилин, доки картопля не буде готова. Додати сіль за смаком. Їсти зелений борщ треба з очищеними перепелиними яйцями. Джерело: Клопотенко

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