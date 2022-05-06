Зелений борщ зі свіжим шпинатом – як приготувати страву

Весна – найкращий час для приготування зеленого борщу, адже в цей час зелень найбільш смачна та корисна.
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом страви.
Інгредієнти
- 1 велика морква
- 2 ріпчасті цибулі
- 2 великі картоплини
- 1 лавровий лист
- 1 пучок шпинату
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок зеленої цибулі
- 2 ст. л. соняшникової олії
- 4 перепелиних яйця
- 1,5-2 л води
- сіль і перець до смаку
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Приготування
- Для початку приготувати овочевий бульйон. Для цього цибулину та половину морквини залити 1,5-2 л води, додати лавровий лист і кілька дрібок солі. Довести до кипіння і варити овочевий бульйон протягом 20 хвилин.
- Паралельно відварити чотири перепелиних яйця.
- Коли бульйон готовий, прибрати овочі та спеції та залишити готуватися на маленькому вогні.
- Подрібнити іншу частину моркви та цибулини. Висипати у бульйон. Додати порізану картоплю. Треба щоб вони зварилися одночасно.
- Шпинат помити та порізати великими шматками, а також петрушку та зелену цибулю.
- Додати зелень до борщу та довести до кипіння. Влити 2 ст. л. соняшникової олії та варити протягом 10-15 хвилин, доки картопля не буде готова.
- Додати сіль за смаком.
Їсти зелений борщ треба з очищеними перепелиними яйцями.
Джерело: Клопотенко