Угасла внутренняя сексуальность — причины и что делать

Иногда женщины могут чувствовать, что их внутренняя сексуальность начала угасать. Они не хотят заниматься сексом, у них постоянно плохое настроение и апатия.

Сексолог, психотерапевт, автор книги-тренинга о женском оргазме Твоя история о… Оксана Ефремова во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье рассказала, с чем это может быть связано, и что делать в таком случае.

– Если сексуальность начала угасать, надо понять, что случилось. Это может быть из-за состояния здоровья – как эндокринология, гинекология, так и любые другие проблемы – коронавирусом переболела. В таком случае нужно обратиться к врачу, – советует Оксана Ефремова.

Другой частой причиной может быть усталость.

— Для женщин, пожалуй, это самая типичная ситуация. Они переутомляются и не замечают этого, – продолжает сексолог.

В таком случае нужно дать себе отдохнуть.

Кроме того, речь может идти о выгорании или депрессии.

– Они все влияют на сексуальное желание и внутренний огонь, – добавляет специалист.

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Терапией могут быть дела, которые доставляют удовольствие. Надо вернуть в жизнь хобби, встречи с друзьями, это поможет восстановиться.