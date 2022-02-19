Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Cпецтемы Видео
Видео Секс

Угасла внутренняя сексуальность — причины и что делать

19 февраля 2022, 11:15
Мила Грубник редактор раздела Здоровье Оксана Ефремова психолог, сексолог
женщина
Источник: Pixabay

Иногда женщины могут чувствовать, что их внутренняя сексуальность начала угасать. Они не хотят заниматься сексом, у них постоянно плохое настроение и апатия.

Сексолог, психотерапевт, автор книги-тренинга о женском оргазме Твоя история о… Оксана Ефремова во время интервью в рамках программы Є здорове питання на YouTube-канале Факты Здоровье рассказала, с чем это может быть связано, и что делать в таком случае.

– Если сексуальность начала угасать, надо понять, что случилось. Это может быть из-за состояния здоровья – как эндокринология, гинекология, так и любые другие проблемы – коронавирусом переболела. В таком случае нужно обратиться к врачу, – советует Оксана Ефремова.

Другой частой причиной может быть усталость.

— Для женщин, пожалуй, это самая типичная ситуация. Они переутомляются и не замечают этого, – продолжает сексолог.

Читайте также:
Угасла внутренняя сексуальность — причины и что делатьЧто привлекает мужчин во время секса – ответ сексолога

В таком случае нужно дать себе отдохнуть.

Кроме того, речь может идти о выгорании или депрессии.

– Они все влияют на сексуальное желание и внутренний огонь, – добавляет специалист.

Терапией могут быть дела, которые доставляют удовольствие. Надо вернуть в жизнь хобби, встречи с друзьями, это поможет восстановиться.

Теги
Советы , поради лікаря , Секс
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь