Згасла внутрішня сексуальність – причини та що робити

Іноді жінки можуть відчувати, що їхня внутрішня сексуальність почала згасати. Вони не мають бажання займатися сексом, у них постійно поганий настрій та апатія.
Сексологиня, психотерапевтка, авторка книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксана Єфремова під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповіла, із чим це може бути пов’язано, та що робити у такому разі.
– Якщо сексуальність почала згасати, треба зрозуміти, що трапилося. Це може бути через стан здоров’я – як ендокринологія, гінекологія, так і будь-які інші проблеми – на коронавірус перехворіла. У такому разі треба звернутися до лікаря, – радить Оксана Єфремова.
Іншою частою причиною може бути втома.
– Для жінок, мабуть, це найтиповіша ситуація. Вони перевтомлюються і не помічають цього, – продовжує сексологиня.
У такому разі потрібно дати собі відпочити.
Крім того, може йтися про вигорання або депресію.
– Вони всі впливають на сексуальне бажання та внутрішній вогонь, – додає фахівчиня.
Терапією можуть бути справи, які приносять задоволення. Треба повернути у життя хобі, зустрічі з друзями, це допоможе відновитися.