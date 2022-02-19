Згасла внутрішня сексуальність – причини та що робити

Іноді жінки можуть відчувати, що їхня внутрішня сексуальність почала згасати. Вони не мають бажання займатися сексом, у них постійно поганий настрій та апатія.

Сексологиня, психотерапевтка, авторка книги-тренінгу про жіночий оргазм Твоя історія про… Оксана Єфремова під час інтерв’ю у межах програми Є здорове питання на YouTube-каналі Факти Здоров’я розповіла, із чим це може бути пов’язано, та що робити у такому разі.

– Якщо сексуальність почала згасати, треба зрозуміти, що трапилося. Це може бути через стан здоров’я – як ендокринологія, гінекологія, так і будь-які інші проблеми – на коронавірус перехворіла. У такому разі треба звернутися до лікаря, – радить Оксана Єфремова.

Іншою частою причиною може бути втома.

– Для жінок, мабуть, це найтиповіша ситуація. Вони перевтомлюються і не помічають цього, – продовжує сексологиня.

У такому разі потрібно дати собі відпочити.

Крім того, може йтися про вигорання або депресію.

– Вони всі впливають на сексуальне бажання та внутрішній вогонь, – додає фахівчиня.

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Терапією можуть бути справи, які приносять задоволення. Треба повернути у життя хобі, зустрічі з друзями, це допоможе відновитися.