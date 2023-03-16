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Секс

Снял презерватив без согласия партнерши: гражданин Нидерландов по решению суда заплатит €1 тыс.

16 марта 2023, 09:38
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Снял презерватив без согласия партнерши: гражданин Нидерландов по решению суда заплатит €1 тыс.
Источник: Pixabay

28-летний житель Роттердама получил три месяца условно и обязательства выплатить €1 тыс. за то, что снял презерватив без согласия на то своей партнерши.

Такое решение вынес окружной суд Дордрехта в Нидерландах. Однако мужчину оправдали по обвинению в изнасиловании, поскольку было доказано, что секс происходил по взаимному согласию.

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В судебном заключении говорится о том, что своими действиями подозреваемый заставил потерпевшую допустить с ним незащищенную половую связь. Этим он ограничил ее личную свободу и злоупотреблял доверием, которое она к нему проявила.

Источник
AP
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Нідерданди Презерватив Суд
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