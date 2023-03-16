28-річний житель Роттердама отримав три місяці умовно і зобов’язання виплатити €1 тис. за те, що зняв презерватив без згоди на те своєї партнерки.

Таке рішення ухвалив окружний суд Дордрехта в Нідерландах. Однак чоловіка виправдали за звинуваченням у зґвалтуванні, оскільки було доведено, що секс відбувався за взаємною згодою.

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У судовому висновку йдеться про те, що своїми діями підозрюваний змусив потерпілу допустити з ним незахищений статевий зв’язок. Цим він обмежив її особисту свободу і зловживав довірою, яку вона до нього виявила.