Зумба – это танцевальная фитнес-программа для людей разной физической подготовки и возраста, от самых молодых до людей постарше. Она помогает похудеть, держать тело в тонусе и заряжаться позитивом без дополнительных навыков или инвентаря. Как начать тренироваться и какие противопоказания — подробнее о зумбе для похудения рассказала тренер Анна Мольнар.

Что такое зумба

Зумба – это жиросжигательная кардиотренировка для всех групп мышц с элементами хореографии. Фитнес-программа предполагает, что тренер под музыку показывает простые танцевальные движения, которые нужно повторять.

Появилась зумба благодаря Альберто Пересу, колумбийскому танцору и инструктору по аэробике. В основе тренировки лежат латиноамериканские танцы: элементы сальсы, ча-ча-ча, румбы, бразильской самбы и других. Кроме того, что интенсивные движения сжигают жировые клетки и формируют рельефные мышцы, они еще развивают гибкость и пластичность.

Кому подойдет

По словам эксперта, зумба будет полезна и интересна:

энергичным детям с чрезмерной непоседливостью, рассеянным вниманием;

молодым людям, желающим найти единомышленников и интересное занятие;

взрослым, стремящимся найти хобби, вести активную жизнь;

тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, испытывает частый стресс на работе, учебе или дома.

Зумбой можно заниматься в любом возрасте, поэтому за время ее существования возникло множество направлений для людей всех возрастов и физической подготовки. Самые популярные из них:

Zumba Step – это тренировка с использованием специальной платформы, которая дает более ощутимую нагрузку на мышцы. Особенно эффективна для ног и ягодиц.

Aqua Zumba – это сочетание фитнеса и танцев под водой. Подойдет для тех, кто хочет привести свое тело в форму в кратчайшие сроки. Правда, для занятий нужно искать бассейн.

Zumba Toning – это высокоэффективная тренировка на формирование мышечного рельефа в верхней части тела. Все движения выполняются со своеобразными маракасами – специальными мини-гантелями, которые придают интенсивности и помогают подтянуть мышцы.

Zumba Sentao – это специальный вид зумбы, где танцевальные движения выполняют с обычным стулом, так что заниматься можно даже дома. Развивает мышцы всего тела с максимальной интенсивностью, но, в отличие от спортивного зала, без большой нагрузки на организм.

Zumba Gold – комплекс упражнений для пожилых людей. По словам тренера, помогает в профилактике различных заболеваний, поднимает настроение, заряжает энергией и имеет оздоровительный эффект для людей старшего поколения.

Zumba Kids — программа для детей от четырех до 12 лет, где танцевальные движения дополнены разными играми, чтобы заинтересовать малышей вести здоровый образ жизни. Положительно влияет на физическое развитие и социализацию ребенка.

Как тренировки влияют на здоровье

Занятия зумбой помогают сбросить лишний вес, положительно влияют на работу сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, нормализуют психо-эмоциональное состояние, развивают гибкость, растяжку, укрепляют мышцы и оздоравливают весь организм.

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Для быстрого и эффективного результата тренер советует заниматься регулярно.

— Как и с любым видом фитнеса, для хорошего результата тренироваться нужно постоянно. Со временем танцевальные движения усложняются, и калорий сжигается больше. Новичок может начать заниматься в любое время и в любой физической форме, но наибольший эффект на тело и здоровье имеют самодисциплина и регулярность.

Несмотря на простоту и доступность для разных людей, зумба имеет ряд противопоказаний:

недавние операции или другие вмешательства в организм,

травмы, болезни костей и суставов,

сердечно-сосудистые заболевания,

астма, болезни дыхательной системы,

беременность,

другие индивидуальные ограничения.

Прежде чем заниматься, необходимо обязательно проконсультироваться с врачом.

— Это тренировка, где каждый может создать тело своей мечты, и танцы, с помощью которых можно отвлечься от повседневных забот. Но зумба – не просто фитнес. И это гораздо больше, чем танец. Это коммьюнити, где каждого готовы поддержать с целью, которую он себе ставит.

Сейчас у зумбы тысячи поклонников во всем мире, в том числе и в Украине. Эта фитнес-программа объединяет людей, которые ведут здоровый образ жизни, следят за своим здоровьем и любят танцы.