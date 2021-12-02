Зумба – це танцювальна фітнес-програма для людей різної фізичної підготовки та віку, від наймолодших до найстарших. Вона допомагає схуднути, тримати тіло у тонусі, заряджатися позитивом без додаткових навичок чи інвентаря і підійде навіть новачкам. Як почати тренуватися та які є протипоказання – детальніше про зумбу для схуднення розповіла тренерка Анна Мольнар.

Що таке зумба

Зумба– це жироспалювальне кардiотренування для всіх груп м’язів з елементами хореографії. Фітнес-програма передбачає, що тренер під музику показує прості танцювальні рухи, які треба повторювати.

З’явилася зумба завдяки Альберто Пересу, колумбійському танцюристу та інструктору з аеробіки. В основі тренування лежать латиноамериканські танці: елементи сальси, ча-ча-ча, румби, бразильської самби та інших. Крім того, що інтенсивні рухи спалюють жирові клітини та формують рельєфні м’язи, вони ще й розвивають гнучкість та пластичність.

Кому підійде

За словами експертки, зумба буде корисною та цікавою:

енергійним дітям з надмірною непосидючістю, розсіяністю уваги;

молодим людям, які хочуть знайти однодумців і цікаве заняття;

дорослим, які прагнуть знайти хобі, вести активне життя;

тим, хто веде малорухливий спосіб життя, відчуває частий стрес на роботі, навчанні чи вдома.

Зумбою можна займатися у будь-якому віці, саме тому за час її існування виникло безліч напрямків для людей різного віку і фізичної підготовки. Найпопулярніші з них:

Zumba Step – це тренування з використанням спеціальної платформи, що дає більш відчутне навантаження на м’язи. Особливо ефективне для ніг і сідниць.

Aqua Zumba – це поєднання фітнесу й танців під водою. Підійде для тих, хто хоче привести своє тіло у форму в найкоротші терміни. Щоправда, для тренувань доведеться шукати басейн.

Zumba Toning – це високоефективне тренування на формування м’язового рельєфу у верхній частині тіла. Всі рухи виконуються зі своєрідними маракасами – спеціальними міні-гантелями, які додають інтенсивності та допомагають підтягнути м’язи.

Zumba Sentao – це спеціальний вид зумби, де танцювальні рухи виконують зі звичайним стільцем, тож тренуватися можна навіть вдома. Розвиває м’язи всього тіла з максимальною інтенсивністю, але, на відміну від спортивної зали, без великого навантаження на організм.

Zumba Gold – комплекс вправ для людей похилого віку. За словами тренерки, допомагає у профілактиці різних захворювань, піднімає настрій, заряджає енергією та має оздоровчий ефект для людей старшого покоління.

Zumba Kids – програма для дітей віком від чотирьох до 12 років, де танцювальні рухи доповнені різними іграми, щоб зацікавити малечу вести здоровий спосіб життя. Позитивно впливає на фізичний розвиток та соціалізацію дитини.

Як тренування впливають на здоров’я

Заняття зумбою допомагають скинути зайву вагу, позитивно впливають на роботу серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, нормалізують психо-емоційний стан, розвивають гнучкість, розтяжку, зміцнюють м’язи та оздоровлюють увесь організм.

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Для найшвидшого і найефективнішого результату тренерка радить займатися регулярно.

– Як із будь-яким видом фітнесу, для гарного результату тренуватися треба постійно. З часом танцювальнi рухи ускладнюються, і калорій спалюється більше. Новачок може почати займатися будь-коли і у будь-якій фізичній формі, але найбільший ефект на тіло і здоров’я мають самодисципліна та регулярність.

Попри простоту та доступність для різних людей, зумба має низку протипоказань:

нещодавні операції чи інші втручання в організм,

травми, хвороби кісток і суглобів,

серцево-судинні захворювання,

астма, хвороби дихальної системи,

вагітність,

інші індивідуальні обмеження.

Перш ніж займатися, необхідно обов’язково проконсультуватися з лікарем.

– Це тренування, де кожен може створити тіло своєї мрії, і танці, за допомогою яких можна відволіктися від повсякденних турбот. Але зумба – не просто фітнес. І це набагато більше, ніж танець. Це ком’юніті, де кожного готові підтримати з метою, яку він собi ставить.

Зараз зумба має тисячі шанувальників у всьому світі, зокрема й в Україні. Ця фітнес-програма об’єднує людей, які ведуть здоровий спосіб життя, слідкують за своїм здоров’ям та полюбляють танці.