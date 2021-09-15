Іспанський підліток був госпіталізований на два місяці через патологічну залежність від відеоігри. Відзначається, що це перший клінічний випадок такого роду в історії медицини.

Почалося все з того, що рідні та близькі дитини почали помічати його незвичайну поведінку. Спершу він став часто прогулювати школу, а потім і зовсім перестав туди ходити. Відмовлявся виходити на вулицю, припинив всі контакти з друзями та однокласниками. Категорично відкидав пропозиції звернутися по допомогу до лікаря.

У підсумку фахівцям з провінційної лікарні Кастельона і Університету Хайме I довелося ізолювати підлітка від відеоігри. До порятунку хлопчика залучили професійного психолога, який пояснив юному ігроману всі згубні наслідки його нездорової пристрасті для психіки і соціальної адаптації.

До слова, розмовляючи з підлітком, психолог прийшов до висновку що згубна ігрова залежність, швидше за все, виникла у нього після смерті близького родича.

Проблема залежності дітей від відеоігор з деяких пір серйозно турбує не тільки з батьків, але і медичне співтовариство. Так, наприклад, лікарі Китаю наполягли на тому, що в країні були офіційно введені обмеження на час, який діти можуть проводити за комп’ютерними іграми.

Джерело: El Pais