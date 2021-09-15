Испанский подросток был госпитализирован на два месяца из-за патологической зависимости от видеоигры. Отмечается, что это первый клинический случай такого рода в истории медицины.

Началось все с того, что родные и близкие ребенка начали замечать его необычное поведение. Сперва он стал часто прогуливать школу, а затем и вовсе перестал туда ходить. Отказывался выходить на улицу, прекратил все контакты с друзьями и одноклассниками. Категорически отвергал предложения обратиться за помощью к врачу.

В итоге специалистам из провинциальной больницы Кастельона и Университета Хайме I пришлось изолировать подростка от видеоигры. К спасению мальчика привлекли профессионального психолога, который объяснил юному игроману все пагубные последствия его нездорового пристрастия для психики и социальной адаптации.

К слову, беседуя с подростком, психолог пришел к выводу что пагубная игровая зависимость, скорее всего, возникла у него после смерти близкого родственника.

Проблема зависимости детей от видеоигр с некоторых пор серьезно тревожит не только из родителей, но и медицинское сообщество. Так, например, врачи Китая настояли на том, что в стране были официально введены ограничения на время, которые дети могут проводить за компьютерными играми.

Источник: El Pais