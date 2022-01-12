У Великій Британії зростає захворюваність на вірусну інфекцію, але це не Covid-19.

Британський фонд легенів (BLF) заявив, що респіраторно-синцитіальний вірус (RSV) повертається цієї зими після того, як карантин минулого року сприяв зменшенню інфекцій.

Батьків застерігають, що RSV у дітей наразі виникає на тлі зниження імунітету.

– Протягом кількох останніх тижнів ми помітили сплеск дзвінків від батьків, які стурбовані диханням своєї дитини, – сказала Керолайн Фредерікс, респіраторна медсестра, яка підтримує телефон довіри BLF. – Більшість із цих батьків ніколи не чули про RSV, що викликає занепокоєння.

RSV часто зустрічається у немовлят і дітей. Майже всі матимуть його до двох років. Вірус може викликати кашель або застуду, але у декого це може призвести до бронхіоліту, запальної інфекції нижніх дихальних шляхів, яка може ускладнити дихання.

Ранні симптоми бронхіоліту схожі на симптоми звичайної застуди, але протягом кількох днів можуть виникнути лихоманка з в високою температурою, сухий і постійний кашель, утруднення ковтання та хрипи. В деяких випадках за два-три тижні діти потрапляють до лікарні.

– Що мають зробити батьки, щоб дитині було комфортніше вдома, якщо її RSV переросте в бронхіоліт? Наприклад, давати більше рідини, допомагати їй дихати, тримаючи у вертикальному положенні під час годування та даючи парацетамол або ібупрофен, придатний для лікування немовлят, — сказала Фредерікс.

BLF вже помітив, що протягом останніх трьох місяців кількість дзвінків від батьків, стурбованих проблемами з диханням у їхніх дітей, збільшилася на 400% порівняно з минулим роком.

Лікарі стурбовані тим, що поряд із швидким зростанням випадків Covid-19 спостерігається сплеск захворювань на бронхіоліт. У деяких дітей з’являються серйозні симптоми вірусу RSV, і попереджувальні ознаки, на які слід звернути увагу: відмова від їжі, задишка, поверхневе дихання.