В Великобритании растет заболеваемость вирусной инфекцией, но это не Covid-19.

Британский фонд легких (BLF) заявил, что респираторно-синцитиальный вирус (RSV) возвращается этой зимой после того, как карантин в прошлом году способствовал уменьшению инфекций.

Родителей предостерегают, что RSV у детей возникает на фоне снижения иммунитета.

— В течение нескольких последних недель мы заметили всплеск звонков от родителей, обеспокоенных дыханием своего ребенка, — сказала Кэролайн Фредерикс, респираторная медсестра, поддерживающая телефон доверия BLF. — Большинство из этих родителей никогда не слышали о RSV, что вызывает беспокойство.

RSV часто встречается у младенцев и детей. Почти все будут иметь его до двух лет. Вирус может вызвать кашель или простуду, но у некоторых это может привести к бронхиолиту, воспалительной инфекции нижних дыхательных путей, которая может осложнить дыхание.

Ранние симптомы бронхиолита похожи на симптомы обычной простуды, но в течение нескольких дней могут возникнуть лихорадка с высокой температурой, сухой и постоянный кашель, затруднение глотания и хрипы. В некоторых случаях через две-три недели дети попадают в больницу.

— Что должны сделать родители, чтобы ребенку было комфортнее дома, если его RSV перерастет в бронхиолит? Например, давать больше жидкости, помогать ему дышать, держа в вертикальном положении во время кормления и давая парацетамол или ибупрофен, пригодный для лечения младенцев, — сказала Фредерикс.

BLF уже заметила, что за последние три месяца количество звонков от родителей, обеспокоенных проблемами с дыханием у их детей, увеличилось на 400% по сравнению с прошлым годом.

Врачи озабочены тем, что наряду с быстрым ростом случаев Covid-19 наблюдается всплеск заболеваний бронхиолитом. У некоторых детей появляются серьезные симптомы вируса RSV и предупреждающие признаки, на которые следует обратить внимание: отказ от пищи, одышка, поверхностное дыхание.