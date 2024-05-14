Батьки і діти. Іноді досить важко вибрати для спілкування з власними дітьми і прийнятну тональність і зрозумілу дитині аргументованість, щоб батьківський авторитет залишався непохитним. Одна річ, коли спілкуєшся з малюком, інша – коли з підлітком.

Факти ICTV звернулися до психолога БФ “Голоси дітей” Сергія Михайлика, щоб він роз’яснив, як діти ставляться до батьківського авторитету, а також про те, які є способи мотивації, покарань, що не зіпсують стосунків між батьками і дітьми.

– Давайте, для початку, позначимо умовні вікові рамки дітей, бо саме вони мусять враховуватися, коли обирається форма і тон спілкування, – починає розмову психолог.

Їх чотири – до чотирьох років, 4-9 років, 9-12 і 12-17 років.

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Для дітей до чотирьох років авторитет батьків майже беззаперечний

До чотирьох років діти вчаться основам довіри й безпеки, тому важливо, щоб батьки були тими, хто забезпечує підтримку і комфорт. Зазвичай в цьому віці батьки завжди є авторитетом для дитини.

– З дітьми цього віку важливо бути послідовними у питаннях дисципліни, – наголошує Сергій Михайлик.

Не повинно бути так, що один з батьків звертає увагу на неприйнятну поведінку, а інший ні. Якщо батьки не мають узгодженої позиції щодо виховання, дитина частіше буде використовувати брехню, щоб досягти свого.

Психолог наголошує, що в такому віці дитина не розуміє, що є етичним, вона просто робить те, що працює ефективно.

Якщо примушувати дитину робити щось, попри її небажання, можна викликати істерику. Для мотивації важливо використовувати похвалу. Завдання мають бути цікавими і короткими, щоб дитина, виконавши їх, швидко отримувала похвалу – обійми, підбадьорливі слова чи подарунок.

У цьому віці для дитини важливий тактильний контакт: обійняти, поколихати, тихо і заспокійливо розмовляти.

Діти віком 4-9 років потребують емоційної підтримки батьків

Діти віком 4-9 років більш незалежні і соціальні. Вони вчаться взаємодіяти з однолітками. На відміну від молодшого віку, тепер не батьки знайомлять дітей на дитячих майданчиках, вони це роблять самі.

– Проблеми, які виникають в цьому віці, стосуються саме емоцій – їх нерозуміння і невміння контролювати, – пояснює Михайлик.

Завдання дорослого – допомогти розібратися, чому іноді хочеться плакати після спілкування з однолітками чи після оцінки, отриманої за контрольну. Треба разом з дитиною шукати можливі рішення проблеми, або пояснити, чому зараз вирішити цю проблему неможливо.

Якщо дитина в цьому віці чинить спротив якимось батьківським настановам – не наполягайте на їхньому виконанні, дайте дитині помилитися, стикнутися з наслідками і самостійно їх виправити.

Не хоче одягати шапку – нехай не одягає. Візьміть шапку з собою і скажіть, що її можна одягнути в будь-який час. Дитина змерзне – попросить сама. А тоді варто не сварити, а звернути увагу: тобі холодно, наступного разу будь уважніший/уважніша.

Це вік “чому”? Намагайтеся пояснювати причини своїх вимог. Навіть тих, які здаються вам супер-очевидними.

Приміром, чому моєму другу можна користуватися телефоном три години, а мені лише півтори? Важливо дитині пояснити, чому у вас таке правило. Що, наприклад, у неї проблеми зі сном, які варто виправити, і ви маєте таку рекомендацію від фахівця.

– Завжди запитуйте себе, чи кожне конкретне правило є насправді важливим. Можливо, дечим ви можете поступитися. Тоді ваш авторитет лише зміцниться, – каже психолог.

У 9-12 років діти починають прагнути більшої незалежності

Якщо брати приклад з тією ж шапкою, то вони не будуть одягати шапку, пояснюючи, що “це моя справа”. Тобто, не тому, що не хочу, а тому, що сам/сама буду вирішувати.

У цьому віці діти починають цінувати справедливість і можуть порівнювати свої досягнення з досягненнями інших. Це може викликати проблеми з самооцінкою та мотивацією, якщо дитина сприймає себе менш успішною за когось.

– Тут варто пояснити, що дитина для вас важлива у будь-якому випадку, і що помилки – це шлях до успіху, – підкреслює психолог.

Якщо дитина чомусь сумує, дайте знати, що ви поруч, запропонуйте придумати шлях розв’язання проблеми і допоможіть в реалізації.

У 12-17 років підлітки не будуть поважати батьків беззаперечно

У цьому віці вони продовжують розвивати свою ідентичність і експериментують з соціальними ролями, а також прагнуть до незалежності й виявляють сильне бажання відокремитися.

Батьки мусять змиритися з тим, що найімовірніше вони будуть для дітей-підлітків, які навчаються відстоювати свої кордони, найзручнішою боксерською грушею.

Будьте готові, що підліток буде конфронтуватиме з вами з різних причин: гуртки, успіхи у школі, бажання пофарбувати волосся.

Тут варто підготуватися до довгих і аргументованих дискусій. Формат “я мама, і я так сказала” точно не підійде.

Натомість спробуйте: “я так вважаю, бо в мене був аналогічний досвід/знаю людей з таким досвідом”.

Що може допомогти налагодити зв’язок у цьому віці? Для підлітків властиво мати кумирів, яких вони у всьому наслідують. Тож будьте в курсі того, хто і чому їм подобається.

– Коли я чую, що батькам це нецікаво, то завжди кажу, що ви повинні цікавитися, тому що кумир сина чи доньки – частина того, ким э зараз чи будуть ваші діти, – наголошує психолог.

Зацікавлено розпитуйте дитину про її захоплення, намагайтеся не давати її кумиру однозначно негативних оцінок, шукайте аргументи.

Це забезпечить дитині відчуття відповідальності за результати своїх рішень і поведінки.

Якщо нічого не допомагає – є фахівці, які можуть виступити в ролі медіаторів між вами та дитиною.

У цьому віці у підлітків часто псується настрій, вони нерідко бувають засмучені. Підтримати їх можна, навіть якщо вони цього не дозволяють. Просто скажіть: “я тут, я бачу, що ти засмучений/засмучена, якщо можу чимось допомогти – дай знати”.

Дайте зрозуміти, що це не буде проявом слабкості, наче він чи вона не змогли впоратися самостійно. Наголосіть, що ви повинні піклуватися один про одного, бо ви – сім’я.