Як часто ми не звертаємо увагу на легкий біль в горлі, першіння або несильний кашель. Але минає день, тиждень, другий і раптом виникає гострий біль, піднімається температура. Все це може свідчити про фарингіт, запалення глотки, говорить лікар-терапевт Марина Єріна.
Що таке фарингіт?
Фарингіт - запалення слизової глотки. Виникає у дорослих і дітей. Найчастіше спостерігається у чоловіків.
Симптоми фарингіту
Гостра форма фарингіту починається з високої температури тіла (38-40 градусів), з'являється першіння в горлі, збільшуються лімфовузли. У глотці з'являється відчуття чужорідного тіла. При хронічному фарингіті також спостерігається сухість і першіння в горлі, часто виникає сухий кашель.
Які причини виникнення фарингіту?
Причиною інфекційного фарингіту є віруси і бактерії, гриби (найчастіше роду Candida), хронічні захворювання носоглотки. Неінфекційний фарингіт найчастіше виникає через алергії, або вплив диму, хімічних випарів.
Діагностика і лікування фарингіту
Зазвичай, діагноз фарингіт ставлять після візуального обстеження глотки. Але іноді, щоб визначити збудника, беруть мазок на бакпосів. При загостренні фарингіту призначають лікування, про яке знають усі: рясне тепле (не гаряче!) питво, дієта (без гострого, холодного, гарячого), антисептики у вигляді таблеток, льодяників, спрею, інгаляцій. Якщо піднімається температура, то застосовують жарознижуючі й протизапальні засоби. Необхідно обмежити куріння і виключити алкоголь. Якщо виявлено конкретного збудника (наприклад, стрептокок), призначають антибіотики.
Профілактика фарингіту
З метою профілактики фарингіту потрібно вести здоровий спосіб життя, відмовитися від куріння і дуже гострої їжі. Фізичні вправи на свіжому повітрі, плавання зміцнять імунітет, який захистить організм в разі зустрічі зі збудником інфекції. Своєчасно і якісно потрібно лікувати респіраторні захворювання. Важливе дотримання правил гігієни: регулярна зміна зубної щітки, полоскання горла, лікування карієсу.