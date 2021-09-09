Як часто ми не звертаємо увагу на легкий біль в горлі, першіння або несильний кашель. Але минає день, тиждень, другий і раптом виникає гострий біль, піднімається температура. Все це може свідчити про фарингіт, запалення глотки, говорить лікар-терапевт Марина Єріна.

Що таке фарингіт? Фарингіт - запалення слизової глотки. Виникає у дорослих і дітей. Найчастіше спостерігається у чоловіків.

Симптоми фарингіту Гостра форма фарингіту починається з високої температури тіла (38-40 градусів), з'являється першіння в горлі, збільшуються лімфовузли. У глотці з'являється відчуття чужорідного тіла. При хронічному фарингіті також спостерігається сухість і першіння в горлі, часто виникає сухий кашель.

Які причини виникнення фарингіту? Причиною інфекційного фарингіту є віруси і бактерії, гриби (найчастіше роду Candida), хронічні захворювання носоглотки. Неінфекційний фарингіт найчастіше виникає через алергії, або вплив диму, хімічних випарів.

Діагностика і лікування фарингіту Зазвичай, діагноз фарингіт ставлять після візуального обстеження глотки. Але іноді, щоб визначити збудника, беруть мазок на бакпосів. При загостренні фарингіту призначають лікування, про яке знають усі: рясне тепле (не гаряче!) питво, дієта (без гострого, холодного, гарячого), антисептики у вигляді таблеток, льодяників, спрею, інгаляцій. Якщо піднімається температура, то застосовують жарознижуючі й протизапальні засоби. Необхідно обмежити куріння і виключити алкоголь. Якщо виявлено конкретного збудника (наприклад, стрептокок), призначають антибіотики.