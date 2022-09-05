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Чому не завжди можна оцінити температуру тіла на дотик – пояснює експерт

5 Вересня 2022, 20:32
Анна Голішевська Редакторка сайту
Температура тіла

На думку медиків, найвища ймовірність простудних захворювань – саме восени. На це впливають зниження температури повітря, зміна погоди, вітер та дощі.

Усе вищезазначене призводить до переохолодження організму, від чого падає імунітет та підвищується температура.

Чи правильно перевіряти температуру на дотик? Чому не завжди можна з’ясувати температуру тіла на дотик – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Існує думка, що на дотик можна з легкістю дізнатися, чи підвищена температура у людини. Досить часто температуру тіла перевіряють руками або дотиком губ до лоба.

Це зумовлено тим, що саме на цих частинах тіла – ніжна шкіра, і вони миттєво реагують на будь-які температурні перепади.

Лікарка-педіатр Анна Кушнір переконана, що метод виміру температури тіла на дотик – ненадійний.

–  Часто батьки помічають, що у дитини гарячка, через дотик. Але варто пам’ятати, що це –  ненадійний метод визначення температури, адже на ваші відчуття впливають багато чинників, як-от температура вашої власної руки та умови навколишнього середовища (якщо в кімнаті спекотно і дитина під ковдрою — вам може здаватись, що у неї підвищена температура), –  наголосила лікарка.

Терапевт пояснила, чому важливо користуватися саме термометром для вимірювання температури.

–  Ми не можемо опиратися лише на температуру шкіри, щоб визначити, чи давати жарознижувальний засіб. Обов’язково слід поміряти температуру за допомогою термометра, щоби точно знати, підвищена вона чи ні, – радить Анна Кушнір.

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