Поява на шкірі червонуватих плям, що лущаться і не зникають протягом декількох днів має насторожити. Тому що це може бути псоріаз – захворювання шкіри, яке відноситься до розряду хронічних. Як розпізнати псоріаз? Як його діагностують і лікують? На ці та інші запитання Фактам ICTV відповіла сімейний лікар Людмила Сердюк.
– Псоріаз – це захворювання, яке може мати різну природу: вірусну, інфекційну, спадкову, психоматичну, або стати наслідком відразу декількох з перерахованих факторів, – зазначила лікар-терапевт загальної практики.
Причини псоріазу
Причини появи псоріазу настільки різноманітні й різнопланові, що можна сказати, що від цього захворювання не застрахований практично ніхто.
Не тільки шкіра, на якій проявляється псоріаз, але і весь організм бере участь у виникненні хвороби.
Серед найбільш частих причин лікарі називають:
- хронічний стрес, стани тривалого нервового напруження
- спадковість
- гормональні порушення
- алергію
- патології шлунково-кишкового тракту
- хвороби печінки
- порушення метаболізму
- інфекції вірусної, грибкової або бактеріальної природи
- хронічне травмування тієї чи іншої частини тіла
Відзначимо, що прояви псоріазу не є стабільними. Патології властиві періоди загострення, коли плями чітко видно, і ремісії, коли псоріатичні бляшки ледь помітні.
Все залежить від того, який з факторів, що призвів до появи псоріазу, активізується.
Як виглядає псоріаз
Псоріаз проявляється у вигляді рожевих плям різної форми і різного розміру, які настільки сухі, що постійно лущаться дрібними, білими лусочками.
Пацієнтів з псоріазом у стадії загострення дуже турбує свербіж в області плям. Якщо їх розчісувати, можна викликати кровотечу з потрісканих ділянок.
Часто у людей, які страждають на псоріаз, особливо інфекційної природи, деформована нігтьова пластина. Вони також іноді скаржаться на біль у суглобах.
Різновиди псоріазу
Псоріаз може бути простим. На цей вид захворювання страждають майже 90% всіх пацієнтів. Його характерні симптоми описані вище.
Так званий зворотний псоріаз отримав свою назву через те, що проявляється в місцях згинів, наприклад, в області пахв або під жіночими грудьми.
Пустульозний псоріаз відрізняється водянистими шкірними проявами, схожими на пухирі після опіків не тільки за зовнішнім виглядом, але і по хворобливих відчуттів.
Краплевидний псоріаз отримав свою назву завдяки тому, що проявляється у вигляді безлічі, немов бризки, дрібних висипань червонуватого кольору, які рясно розсипаються практично по всьому тілу.
Чи заразний псоріаз
Питання, яке люди, що цікавляться псоріазом, задають частіше за інші. Ні, псоріаз не заразний, навіть якщо має інфекційну природу. В цьому випадку йдеться не про хвороботворні мікроорганізми.
Якщо псоріаз і може передаватися, то тільки у спадок.
Як діагностують псоріаз
В разі появи плям, вигляд і надмірна сухість яких насторожує, слід звернутися за консультацією до фахівця з шкірних захворювань – дерматовенеролога. Оскільки діагностика патології, як правило, питань не викликає, додаткові аналізи та обстеження в цьому випадку не знадобляться.
Як лікують псоріаз
Зовсім і назавжди позбутися від псоріазу, на жаль, не можна. А ось значно приглушити його прояви – плями, хворобливість, свербіж – цілком можливо за допомогою сучасних лікарських препаратів, які призначить лікар. Дотримуючись його рекомендацій, люди, які страждають на псоріаз, можуть вести звичайний спосіб життя, абсолютно не знижуючи його якість.