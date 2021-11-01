Причини псоріазу

Причини появи псоріазу настільки різноманітні й різнопланові, що можна сказати, що від цього захворювання не застрахований практично ніхто.

Не тільки шкіра, на якій проявляється псоріаз, але і весь організм бере участь у виникненні хвороби.

Серед найбільш частих причин лікарі називають:

хронічний стрес, стани тривалого нервового напруження

спадковість

гормональні порушення

алергію

патології шлунково-кишкового тракту

хвороби печінки

порушення метаболізму

інфекції вірусної, грибкової або бактеріальної природи

хронічне травмування тієї чи іншої частини тіла

Відзначимо, що прояви псоріазу не є стабільними. Патології властиві періоди загострення, коли плями чітко видно, і ремісії, коли псоріатичні бляшки ледь помітні.

Все залежить від того, який з факторів, що призвів до появи псоріазу, активізується.