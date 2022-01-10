Міокардит після Covid-19 – найпопулярніша тема сьогодні у всьому світі. Проте слід зазначити, що міокардит виникає як після коронавірусної інфекції, так і після інших, вже знайомих нам хвороб. Що таке дитячий міокардит та як його лікувати, Фактам ICTV розповіла лікарка-педіатр, к.м.н. Ірина Андрущенко.
Що таке міокардит
Міокардит – це запальне захворювання міокарда.
Причини виникнення міокардиту у дітей
Часто причиною міокардиту стає вірусна інфекція (грип, вітряна віспа, вірус герпесу людини, вірус імунодефіциту, коронавірус SARS-CoV-2, вірус поліомієліту).
В Україні міокардити, викликані бактеріями, зустрічаються рідше, ніж захворювання вірусного походження.
Причинами токсичного міокардиту в дітей можуть бути деякі медикаменти – навіть ті, що призначені лікарем.
Аутоімунні захворювання також можуть запускати механізм міокардиту.
Симптоми міокардиту
Клінічна картина залежить від рівня тяжкості захворювання.
- При міокардиті дитина скаржиться на стомлюваність, слабкість, прискорене серцебиття, задишку.
- Також вона погано переносить фізичні навантаження.
- Можуть з’являтися нудота, біль у животі.
Діагностика міокардиту
Діагноз встановлює дитячий кардіолог.
Діагностика захворювання ґрунтується на даних електрокардіограми, ехокардіограми, лабораторних досліджень.
Раннє виявлення захворювання допоможе запобігти його трансформації в дилатаційну кардіоміопатію, розвиток серйозних порушень ритму серця, серцевої недостатності.
Лікування міокардиту
Тактика лікування обирається залежно від причини захворювання та ступеня тяжкості, згідно із протоколом, затвердженим МОЗ.
Лікування проводиться в умовах стаціонару, з метою запобігання короткостроковим та довгостроковим наслідкам захворювання.
Ні про яке самолікування міокардиту не може бути й мови!
Профілактика
Міокардит може розвинутись як прояв або ускладнення будь-якого інфекційного захворювання (насамперед вірусного), тому профілактика міокардиту зводиться головним чином до запобігання цим захворюванням. Важливо, щоб дитина була вакцинована відповідно до Національного календаря щеплень.
Для того, щоб не розвинувся міокардит, слід санувати вогнища інфекції: лікувати карієс, позбавлятися хронічного тонзиліту.
Важливо не переохолоджуватися.
Під час епідемій вірусних інфекцій уникати зараження, обмежити контакти дитини, дотримуватися правил гігієни, носити маску.
Профілактикою вірусних захворювань та профілактикою ускладнень після інфекції є загартовування, яке зміцнює захисні функції організму.
Прогноз
Чи залишаться наслідки після перенесеного міокардиту, залежить від причин виникнення, ступеня тяжкості захворювання. За відсутності серцевої недостатності, збереженої фракції викиду лівого шлуночка – прогноз сприятливий.
У деяких дітей внаслідок розвитку осередкового кардіофіброзу можуть зберегтися зміни на ЕКГ. Кардіофіброз може призвести до серйозних порушень серцевого ритму.