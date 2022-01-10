Профілактика

Міокардит може розвинутись як прояв або ускладнення будь-якого інфекційного захворювання (насамперед вірусного), тому профілактика міокардиту зводиться головним чином до запобігання цим захворюванням. Важливо, щоб дитина була вакцинована відповідно до Національного календаря щеплень.

Для того, щоб не розвинувся міокардит, слід санувати вогнища інфекції: лікувати карієс, позбавлятися хронічного тонзиліту.

Важливо не переохолоджуватися.

Під час епідемій вірусних інфекцій уникати зараження, обмежити контакти дитини, дотримуватися правил гігієни, носити маску.

Профілактикою вірусних захворювань та профілактикою ускладнень після інфекції є загартовування, яке зміцнює захисні функції організму.