Як лікувати отит

Лікування отитів комплексне. З огляду на бактеріальну етіологію призначаються антибактеріальні препарати. Не виключаючи вірусне походження хвороби, можна відтермінувати приймання антибіотиків на одну добу та простежити за перебігом хвороби. Якщо стало гірше або відсутня позитивна динаміка, починають приймання антибактеріальних засобів.

Під час лікування отитів обов’язково додають препарати, що розблоковують слухову трубу.

Також призначають вушні краплі з огляду на стан пацієнта. При вираженому болі застосовують протизапальні засоби, які мають знеболювальні властивості.