Вуха починають боліти раптово, вночі. Перша думка – про те, що десь продуло. Але виявляється, причиною отитів є мікроорганізми: віруси або бактерії. Про це, і те, як діагностувати та лікувати отити, розповіла ЛОР-лікарка Ірина Калита.
Що таке отит
Гострий отит – це запальне захворювання анатомічних структур вуха.
Розрізняють зовнішній, середній та внутрішній отити.
Найчастіше зустрічається гострий середній отит. На нього хворіють і дорослі, і діти. Однак найчастіше – діти, через анатомічні особливості будови вуха та верхніх дихальних шляхів.
Які причини виникнення отиту
Причиною виникнення середнього гострого отиту найчастіше є бактерії. Але зустрічаються і середні отити вірусної етіології: аденовірусна інфекція та грип.
На тлі грипу отит протікає у формі геморагічного, іноді бульозного отиту. Після перенесеного грипу може розвинутись сенсоневральна приглухуватість.
Симптоми отиту
Одним із головних симптомів отиту є сильний біль. Часто виникає раптово вночі на тлі нежитю.
Другим значущим симптомом отиту є зниження слуху.
Як діагностують отит
У діагностиці на першому місці стоїть клініка (біль, зниження слуху), огляд ЛОР-лікаря, отоскопія (огляд вуха та барабанної перетинки).
Використовують інструментальні методи діагностики.
Імпедансометрія – це об’єктивний метод дослідження, що дозволяє оцінити середнє вухо та інші звукопровідні структури.
Часто використовують у дітей діагностику секреторних отитів.
У дітей старшого віку проводять дослідження слуху за допомогою аудіометрії.
Цей метод дозволяє виключити ураження внутрішнього вуха (слухового нерва).
Якщо середній отит супроводжується ускладненнями, проводять рентген-дослідження або КТ середнього вуха і скроневої кістки.
Можуть використовуватись і лабораторні методи та аналіз на С-реактивний білок.
Як лікувати отит
Лікування отитів комплексне. З огляду на бактеріальну етіологію призначаються антибактеріальні препарати. Не виключаючи вірусне походження хвороби, можна відтермінувати приймання антибіотиків на одну добу та простежити за перебігом хвороби. Якщо стало гірше або відсутня позитивна динаміка, починають приймання антибактеріальних засобів.
Під час лікування отитів обов’язково додають препарати, що розблоковують слухову трубу.
Також призначають вушні краплі з огляду на стан пацієнта. При вираженому болі застосовують протизапальні засоби, які мають знеболювальні властивості.
Чи є негативні наслідки отиту
Неліковані отити мають серйозні наслідки. Це пояснюється локалізацією процесу у голові.
Одним із наслідків є кондуктивна приглухуватість. При вірусних отитах можливий розвиток сенсонервальної приглухуватості. Інші ускладнення трапляються рідше.
Профілактика
Одним із ефективних методів профілактики є планова імунізація від пневмокока.
Вакцинація від пневмокока зменшує кількість середніх отитів і відповідно – кількість випадків приглухуватості.
У розвинених країнах щеплення обов’язкове. В Україні, на жаль, воно поки що є рекомендованим.
Що не можна робити при отиті
Не можна гріти вуха-компреси та мішечки із сіллю протипоказані!