Очний тиск є важливим показником здоров’я органа зору. Він може свідчити про наявність серйозних захворювань, наприклад, глаукоми.

Факти ICTV дізналися у лікарки-офтальмолога Оксани Ластівки все про очний тиск: норма, симптоми і лікування.

Внутрішньоочний тиск (ВОТ) – сила, з якою рідина всередині ока тисне на його стінки.

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– Високий ВОТ – це ризик виникнення хронічного захворювання ока (глаукоми), що може призвести до сліпоти, – зазначає експертка.

Очний тиск: норма за віком

Норма внутрішньоочного тиску в середньому – 10-20 мм рт. ст.

– Впродовж доби показник може коливатися, – попереджає експертка.

У похилому віці верхня межа норми очного тиску – 25 мм рт. ст. У дітей норма нижча – до 15 мм рт. ст.

Підвищений очний тиск — симптоми:

біль в оці та у відповідній половині голови;

болі в ділянці над бровами та скроневій;

відчуття “розбирання” в очах;

біль в очах, коли дивитесь вгору;

періодичний туман перед очима;

нечіткий зір після пробудження, який нормалізується через деякий час;

коли дивитесь на джерело світла, зʼявляються райдужні кола.

Рідше трапляється низький очний тиск, його симптоми дещо подібні до підвищеного. Гострота зору знижується та з’являється відчуття туману перед очима. Також може відчуватися дискомфорт або біль в очах.

– За низького ВОТ розміри очного яблука зменшуються, воно деформується, – каже фахівчиня.

Як виміряти очний тиск в домашніх умовах

Для вимірювання очного тиску вдома можна застосовувати портативні тонометри. Якщо немає спеціального приладу, можна приблизно оцінити рівень очного тиску за допомогою пальця.

– Потрібно закрити око і подушечками вказівного, середнього та безіменного пальців мʼяко натиснути на повіку, – радить лікарка.

Якщо око:

пружне – показник в нормі;

тверде, як камінь – тиск підвищений;

надто мʼяке – ВОТ знижений.

Для точного вимірювання ВОТ слід звернутися до лікаря.

Від чого підіймається очний тиск

Очний тиск може залежати від артеріального чи внутрішньочерепного тиску.

Інші причини очного тиску:

серцево-судинні захворювання, які сприяють затримці рідини в організмі;

прийом деяких медикаментів;

постійна зорове напруження;

проблеми із кровоносними судинами;

черепно-мозкова травма;

вроджені анатомічні особливості структур ока.

– Також високий ВОТ може залежати від генетичних захворювань очей, – зазначає лікарка.

Як знизити очний тиск вдома

– Неможливо до кінця знизити внутрішньоочний тиск вдома, – наголошує медик.

Тільки лікар може підібрати правильну схему лікування.

Єдине, що можна зробити в домашніх умовах – теплі ніжні ванни/грілка до кінцівок.

Також за високого тиску можна випити пів таблетки каптопресу.

– В деяких випадках високий показник внутрішньоочного тиску свідчить про розвиток глаукоми (це незворотні зміни, під час яких гине зоровий нерв і настає сліпота), – зазначає офтальмологиня.

Тоді лікування має бути пожиттєве спеціальними краплями, які знижують та нормалізують ВОТ.

Загалом важливо контролювати ВОТ, приблизно раз на шість місяців слід перевіряти показник тиску у лікаря.