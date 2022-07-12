Експерти Міністерства охорони здоров’я України зібрали всю корисну інформацію про симптоми ротавірусної інфекції, і про те, як можливо вберегтися від цього важкого захворювання.

– Перебування в місцях скупчення людей і обмежений доступ до чистої води є причинами спалаху кишкових захворювань. Майже всі вони легко передаються від людини до людини, а отже, є особливо небезпечними під час війни, – наголошується в повідомленні.

Ротавірусна інфекція – одне з таких захворювань. Запобігати йому можна завдяки вакцинації.

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Що таке ротавірусна інфекція

Ротавірусна інфекція – інфекційне захворювання, збудником якого є ротавірус. Шлях передачі – фекально-оральний, через брудні руки, забруднені предмети, продукти, воду.

У калі інфікованого вірус виявляється за два дні до появи симптомів і протягом 10 днів після їх зменшення.

Увесь цей час вірус легко поширюється, навіть якщо у хворого немає жодних ознак.

Вірус може залишатися на поверхнях, наприклад, на меблях та іграшках, протягом тижнів і навіть місяців.

Початкові симптоми ротавірусу

Ранніми симптомами інфекції є:

різке підвищення температури;

блюв ання .

Пізніше з’являється тривала діарея, може спостерігатися біль у животі.

У здорових дорослих ротавірусна інфекція може мати тільки легкі прояви та симптоми або взагалі їх не мати.

Однак для немовлят і дітей раннього віку це захворювання небезпечне через ризик швидкого зневоднення.

Симптоми ротавірусу

Обов’язково зверніться до лікаря, якщо у вас або вашої дитини:

ознаки зневоднення (сухість у роті, плач без сліз, зниження частоти сечовипускання);

част е блюв ання ;

; діарея більше доби, сліди крові в калі;

температура понад 39 градусів;

ознаки перевтоми, млявість, незвична сонливість.

Лікування ротавірусної інфекції

Специфічного лікування ротавірусної інфекції немає – тільки симптоматичне. Необхідно відновлювати кількість рідини та електролітів у організмі, знижувати інтоксикацію.

Антибіотики за ротавірусної інфекції не призначають, оскільки вони неефективні.

Як захиститися від ротавірусної інфекції

Дотримання правил гігієни значно зменшує ризик захворювання. Не забувайте мити руки після відвідування туалету або після того, як поміняли дитині підгузок.

Однак цей спосіб не дає 100% гарантій. Не вбивають ротавірус і засоби дезінфекції для рук на основі спирту.

Найефективніший захист від ротавірусної інфекції — вакцинація.