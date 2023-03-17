Усі батьки хоч раз стикалися з неприємними симптомами у своєї дитини: високою температурою, діареєю, блювотою. Проте не завжди розуміли, що це наслідок ротавірусної інфекції.

Чи можна захистити від неї свого малюка? Так! За допомогою щеплень. Про вакцину від ротавірусу Фактам ICTV розповіла лікарка Анастасія Коваль.

Що таке ротавірусна інфекція

Ротавірусна інфекція або ротавірусний ентерит – хвороба, яка передається фекально-оральним шляхом.

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– Джерелом інфекції є людина, а прояви – важка діарея та блювання, які можуть спричинити смерть. Особливо небезпечний цей стан для немовлят, адже зневоднення в них настає дуже швидко, і батьки часто його пропускають, – застерігає фахівчиня.

Щоб цього не допустити, потрібно звертати увагу на появу перших симптомів, до яких належить:

висока температура тіла;

нудота і блювання;

пронос;

бурчання і біль в животі;

яскраво-жовті випорожнення.

Можлива і супутня симптоматика, яка нагадує грип або застуду: першіння в горлі, нежить, слабкість.

Хвороба є дуже розповсюдженою, адже ледь не кожна дитина до 5 років хоча б один раз стає жертвою цією інфекції.

Як захиститися від ротавірусної інфекції

– Лікування лише симптоматичне, не існує ліків, які б могли вплинути на збудника хвороби, – відразу попереджає Анастасія Коваль.

Єдиним надійним видом профілактики є вакцинація. На жаль, в нашій країні вакцинація від цього збудника не є обов’язковою, а лише рекомендованою.

У світі існує всього дві вакцини від ротавірусної інфекції – це Rotarix від GlaxoSmithKline і RotaTeq від Merck & Co.

Згідно з інструкцією, вакцинувати можна лише дітей з 6 тижнів від народження, а ревакцинацію провести через чотири тижні.

Важливо закінчити курс вакцинації до того, як малюкові виповниться 24 тижні. Вакцина приймається орально, тож її прийом не болісний для малюка.

Вакцина від ротавірусної інфекції існує тільки для дітей, для дорослих такого щеплення немає.

Вона містить в собі живий, але ослаблений вірус, від якого дитина не може захворіти, але організм обов’язково виробить імунітет.

Можна імунізувати всіх малюків, навіть тих, які народилися передчасно. Але перед процедурою потрібно обов’язково проконсультуватися із педіатром, чи немає у вашого малюка індивідуальних протипоказань.

Побічні ефекти після вакцинації від ротавірусної інфекції фіксують дуже рідко. Зазвичай це:

погіршення сну і апетиту;

надмірна дратівливість;

трохи підвищена температура.

Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує занести ротавірусну вакцину до усіх національних програм імунізації.

Якщо ваша дитина не вакцинована, потрібно привчити її часто мити руки, особливо після контакту з людьми та поверхнями в громадських місцях. Так ви знизите шанс заразитися ротавірусною інфекцією.