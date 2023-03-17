Все родители хоть раз наблюдали у своего ребенка неприятные симптомы: высокую температуру, диарею, рвоту. Но вот не всегда понимали, что это последствие ротавирусной инфекции.

Можно ли защитить от нее своего малыша? Да! При помощи прививок. О вакцине от ротавируса Фактам ICTV рассказала врач Анастасия Коваль.

Что такое ротавирусная инфекция

Ротавирусная инфекция или ротавирусный энтерит – болезнь, передающаяся фекально-оральным путем.

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— Источником инфекции является человек, а проявления – тяжелая диарея и рвота, которые могут привести к смерти. Особенно опасно это состояние для младенцев, ведь обезвоживание у них наступает очень быстро и родители часто его пропускают, – предостерегает специалист.

Чтобы этого не допустить, следует обращать внимание на появление первых симптомов, к которым относится:

высокая температура тела;

тошнота и рвота;

понос;

ворчание и боль в животе;

ярко-желтый стул.

Возможна и сопутствующая симптоматика, напоминающая грипп или простуду: першение в горле, насморк, слабость.

Болезнь очень распространена, ведь чуть ли не каждый ребенок до 5 лет хотя бы один раз становится жертвой этой инфекции.

Как защититься от ротавирусной инфекции

— Лечение только симптоматическое, не существует лекарства, которое могло бы повлиять на возбудителя болезни, — сразу предупреждает Анастасия Коваль.

Единственным надежным видом профилактики является вакцинация. К сожалению, в нашей стране вакцинация от этого возбудителя не обязательна, а только рекомендована.

В мире существует всего две вакцины от ротавирусной инфекции – Rotarix от GlaxoSmithKline и RotaTeq от Merck & Co.

Согласно инструкции, вакцинировать можно только детей с 6 недель от рождения, а ревакцинацию провести через четыре недели.

Важно окончить курс вакцинации до того, как малышу исполнится 24 недели. Вакцина принимается орально, поэтому ее прием не болезненный для малыша.

Вакцина от ротавирусной инфекции существует только для детей, для взрослых такой прививки нет.

Она содержит живой, но ослабленный вирус, от которого ребенок не может заболеть, но организм обязательно выработает иммунитет.

Можно иммунизировать всех малышей, даже родившихся преждевременно. Но перед процедурой нужно обязательно проконсультироваться с педиатром, нет ли у вашего малыша индивидуальных противопоказаний.

Побочные эффекты после вакцинации от ротавирусной инфекции фиксируют очень редко. Обычно это:

ухудшение сна и аппетита;

чрезмерная раздражительность;

немного повышенная температура.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует внести ротавирусную вакцину во все национальные программы иммунизации.

Если ваш ребенок не вакцинирован, нужно приучить его часто мыть руки, особенно после контакта с людьми и поверхностями в общественных местах. Так вы снизите шанс заразиться ротавирусной инфекцией.