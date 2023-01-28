В Украине зарегистрированы две вакцины против ротавирусной инфекции. Обе имеют форму капель. Они предназначены для маленьких детей:

Первая предполагает две дозы в возрасте от 6 до 24 недель.

Вторая – три дозы в возрасте от 6 до 32 недель.

Первую дозу вакцины следует ввести прежде, чем ребенку исполнится 15 недель. Если ребенку случайно ввели первую дозу вакцины в возрасте 15 недель или старше, ему следует получить оставшиеся дозы через стандартные рекомендованные интервалы, но не позднее восьми месяцев жизни.

После восьми месяцев ротавирусную вакцину не следует вводить, даже если курс вакцинации не завершен.

Сейчас смотрят Читайте также: С начала года в Украине более 3 тыс. детей перенесли ротавирусную инфекцию В Украине вакцинация против ротавирусной инфекции не внесена в Национальный календарь профилактических прививок. Поэтому вакцину придется приобрести за свой счет.

Источник Минздрав

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