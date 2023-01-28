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Вакцинация

Против ротавируса: две вакцины зарегистрированы в Украине

28 января 2023, 13:47
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
вакцинація від поліо
Источник: Depositphotos

В Украине зарегистрированы две вакцины против ротавирусной инфекции. Обе имеют форму капель. Они предназначены для маленьких детей:

  • Первая предполагает две дозы в возрасте от 6 до 24 недель.
  • Вторая – три дозы в возрасте от 6 до 32 недель.

Первую дозу вакцины следует ввести прежде, чем ребенку исполнится 15 недель. Если ребенку случайно ввели первую дозу вакцины в возрасте 15 недель или старше, ему следует получить оставшиеся дозы через стандартные рекомендованные интервалы, но не позднее восьми месяцев жизни.

После восьми месяцев ротавирусную вакцину не следует вводить, даже если курс вакцинации не завершен.

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В Украине вакцинация против ротавирусной инфекции не внесена в Национальный календарь профилактических прививок. Поэтому вакцину придется приобрести за свой счет.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация
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