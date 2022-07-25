По данным Центра общественного здоровья, за минувшие шесть месяцев в Украине было зарегистрировано 3 533 случая ротавирусного энтерита, из них 3 388 — у детей.

Об этом сообщила пресс-служба ЦОЗ.

Отмечается, что заболели:

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342 ребенка в возрасте до 1 года;

1 982 ребенка в возрасте 1–4 года;

856 детей в возрасте 5–9 лет;

180 детей в возрасте 10–14 лет;

28 детей в возрасте 15–17 лет.

Среди взрослых зарегистрировано 145 случаев заболевания.

Отмечается, что чаще всего вспышки возникали в пунктах временного пребывания внутренне перемещенных лиц и дошкольных учреждениях.

Эксперты ЦОЗ напоминают, что ротавирусы являются наиболее распространенной причиной тяжелых диарейных заболеваний у детей во всем мире.

Ротавирус очень заразен, заболеть можно после попадания в организм менее 100 вирусных частиц.

Инфицирование происходит фекально-оральным путем как непосредственно, так и при контакте с поверхностями и предметами, которые могли быть загрязнены: игрушками, полом, мебелью, одеждой и т.п., а также при приеме пищи.

Симптомы заболевания преимущественно появляются через два дня и часто начинаются с рвоты. Затем наступает частая диарея, продолжающаяся в течение четырех-восьми дней.

Также характерна субфебрильная температура (37-37,5). Особенно опасными для грудных детей и маленьких детей могут быть дополнительные симптомы, такие как потеря аппетита, обезвоживание.

Лечение острой ротавирусной инфекции неспецифично и предусматривает прежде всего борьбу с обезвоживанием.

Основными методами профилактики ротавирусной инфекции является вакцинация и соблюдение правил личной гигиены.

Вакцина защищает от ротавирусных гастроэнтеритов и развития тяжелых форм заболевания. Для обеспечения ранней защиты от инфекции достаточно двух или трех доз, согласно инструкции зарегистрированных в Украине вакцин.

В Украине прививки против ротавирусной инфекции относят к рекомендованным, то есть вакцинироваться можно за свой счет.