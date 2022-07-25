За даними Центру громадського здоров’я, протягом минулих шести місяців в Україні було зареєстровано 3 533 випадки ротавірусного ентериту, з них 3 388 – у дітей.

Зазначається, що захворіли:

342 дитини віком до 1 року;

1 982 дитини віком 1-4 роки;

856 дітей віком 5-9 років;

180 дітей віком 10-14 років;

28 дітей віком 15-17 років.

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Серед дорослих зареєстровано 145 випадків захворювання.

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Зазначається, що найчастіше спалахи виникали в пунктах тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб та дошкільних закладах.

Експерти ЦГЗ нагадують, що ротавіруси є найбільш поширеною причиною важких діарейних захворювань у дітей у всьому світі.

Ротавірус дуже заразний, захворіти можна після потрапляння в організм менше 100 вірусних частинок.

Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом як безпосередньо, так і під час контакту з поверхнями і предметами, які могли бути забруднені: іграшками, підлогою, меблями, одягом тощо, а також під час їди.

Симптоми захворювання з’являються переважно через два дні і часто починаються з блювання. Потім настає діарея, що триває протягом чотирьох-восьми днів.

Також характерна субфебрильна температура (37-37,5). Особливо небезпечними для грудних і маленьких дітей можуть бути додаткові симптоми, такі як втрата апетиту, зневоднення.

Лікування гострої ротавірусної інфекції неспецифічне і передбачає насамперед боротьбу зі зневодненням.

Основними методами профілактики ротавірусної інфекції є вакцинація і дотримання правил особистої гігієни.

Вакцина захищає від ротавірусних гастроентеритів і розвитку важких форм захворювання. Для забезпечення раннього захисту від інфекції достатньо двох або трьох доз, згідно з інструкцією зареєстрованих в Україні вакцин.

В Україні щеплення проти ротавірусної інфекції відносять до рекомендованих, тобто вакцинуватися можна за свій рахунок.