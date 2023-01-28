В Україні зареєстровані дві вакцини проти ротавірусної інфекції. Обидві мають форму крапель. Вони призначені для маленьких дітей:

Перша передбачає дві дози у віці від 6 до 24 тижнів .

. Друга – три дози у віці від 6 до 32 тижнів.

Першу дозу вакцини слід ввести до того, як дитині виповниться 15 тижнів. Якщо дитині випадково ввели першу дозу вакцини у віці 15 тижнів або старше, їй слід отримати решту доз через стандартні рекомендовані інтервали, але не пізніше восьми місяців життя.

Після восьми місяців ротавірусну вакцину не слід вводити, навіть якщо курс вакцинації не завершений.