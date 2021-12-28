З приходом пандемії та хвороби від коронавірусної інфекції наше життя змінилося рішучим чином. У період локдаунів у багатьох виникли проблеми з психікою.

Доктор Євген Комаровський на своєму YouTube каналі пояснює, що треба робити, якщо поганих днів у житті стало більше, ніж хороших.

– Так, у багатьох зараз з психікою не порядок, – пояснює лікар. – І тут є дві причини проблем.

Перша – перенесений Covid-19. Вже доведено, що коронавірусна інфекція середньої тяжкості та тяжка, як мінімум, у третини пацієнтів викликає серйозні проблеми з нервовою системою та з психікою, включаючи депресію та синдром панічних розладів.

Друга – звичний для нас спосіб життя змінився. Ми втратили можливість спілкуватися з близькими людьми, подорожувати, інформаційне поле наповнене величезною кількістю страшилок, і ми гадки не маємо, що буде далі.

– Тому, дам кілька рекомендацій, як стежити за своїм психічним здоров’ям і коли звертатися до лікаря, – сказав Комаровський.

У кожного з нас бувають у житті невдалі та погані дні. Так от, якщо поганих днів у вас більше, ніж хороших, не намагайтеся вирішити проблеми самостійно, зверніться за допомогою до лікаря-психіатра.

А для профілактики психічних проблем Євген Комаровський радить спілкуватися з добрими людьми, гуляти на свіжому повітрі. Що може бути краще за спілкування з природою?

Спорт, музика, кіно – прийнятно все, що приносить радість. Але найголовніше – спілкування з однодумцями.

Джерело: Євген Комаровський