С приходом пандемии и болезни от коронавирусной инфекции наша жизнь изменилась решительным образом. В период локдаунов у многих появились проблемы с психикой.

Доктор Евгений Комаровский на своем YouTube канале объясняет, что нужно делать, если плохих дней в жизни стало больше, чем хороших.

— Да, у многих сейчас с психикой не порядок, — объясняет доктор. — И здесь есть две причины проблем.

Первая – перенесенный Covid-19. Уже доказано, что коронавирусная инфекция средней тяжести и тяжелая, как минимум у трети пациентов вызывает серьезные проблемы с нервной системой и с психикой, включая депрессию и синдром панических расстройств.

Вторая — привычный для нас образ жизни изменился. Мы потеряли возможность общаться с близкими людьми, путешествовать, информационное поле наполнено огромным количеством страшилок, и мы понятия не имеем, что будет дальше.

— Поэтому, дам несколько рекомендаций, как следить за своим психическим здоровьем и когда обращаться к доктору, — говорит Комаровский.

У каждого из нас бывают в жизни неудачные и плохие дни. Так вот, если плохих дней у вас больше, чем хороших, не пытайтесь решить проблемы самостоятельно, обратитесь за помощью к врачу-психиатру.

А для профилактики психических проблем, Евгений Комаровский советует общаться с добрыми, хорошими людьми, гулять на свежем воздухе. Что может быть лучше общения с природой?

Спорт, музыка, кино — приемлемо все, что приносит радость. Но самое главное – общение с единомышленниками.

Источник: Евгений Комаровский