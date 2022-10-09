Чи дійсно горілчаний компрес на хворе вухо, наприклад, при отиті, ефективний. Як насправді потрібно грамотно знімати біль у вусі в домашніх умовах.

Про це на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповів доцент кафедри оториноларингології Львівського національного медуніверситету імені Данила Галицького, лікар-отоларинголог дитячого КНП Перше ТМО Львова Олександр Семенюк.

– Діти 90-х точно це пам’ятають: фурацилін для полоскання горла, горілчаний компрес на вухо, дихання над гарячою картоплею. Це було неприємно, але мама говорила, що треба, – згадує медик.

За його словами, насправді багато з цих методів неефективні, а іноді й шкідливі. Наприклад, горілка на вухо. Оскільки вважалося (і вважається!), що горілчаний компрес прогріває і знеболює.

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Але при цьому лікар нагадує, що:

отити бувають різні. Наприклад, при зовнішньому отиті потрапляння спирту (навіть невеликій концентрації) лише підсилює біль;

при середньому отиті запалюються барабанна перетинка і середнє вухо. Вони розташовані так глибоко в черепі, що для них прогрівання вушної раковини – не дієв е . З цієї ж причини не діє і прогрівання синьою лампою;

оскільки гострі середні отити виникають переважно у дітей,то горілчаний/ напівспиртов ий компреси різної концентрації можуть викликати опік шкіри, вушної раковини і зовнішнього слухового ходу, що тільки додасть дитині болю і страждання;

шкіра – повноцінний орган, який може вбирати речовини. Тому такий компрес може навіть викликати алкогольне сп’яніння – все залежить від тяжкості дитини, концентрації, площі і насиченості компресу.

За словами отоларинголога, якщо у дорослих болить голова, вони не накладають на голову напівспиртові компреси, а п’ють знеболювальне. Те ж і з дитячими вухами, носами, головами: при болю слід дати дитину ібупрофен або парацетамол в належній дозі відповідно до ваги дитини, наполягає фахівець.

Джерело: Бережи себе