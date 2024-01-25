Гінеколог Тетяна Осауленко на платформі популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла про всі за і проти сексу під час вагітності.

Так заборонений секс чи ні

– Всупереч багатьом рекомендаціям, які ви можете почути від експертів в Інтернеті, секс під час нормальної вагітності не заборонений, – каже експертка.

За словами Тетяни Осауленко, деякі дослідження свідчать, що частота і тривалість статевих актів у вагітних не мають істотного впливу на будь-який акушерський або неонатальний результат, якщо порівнювати з майбутніми матерями, які не мали сексу в цей період.

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Під час вагітності організм жінки істотно перебудовується, щоб зробити ріст і розвиток немовляти максимально комфортним і безпечним, пояснила гінеколог.

За її словами, в утробі матері дитина захищена амніотичною рідиною, що оточує її, і, власне, потужними м’язами матки. Статевий акт за нормального перебігу вагітності на дитину ніяк не впливає.

Чи потрібні презервативи

– Використовувати презервативи під час сексу потрібно навіть у період вагітності. Бо бар’єрна контрацепція захищає не тільки від незапланованої вагітності, а й від інфекцій (ІПСШ), що передаються статевим шляхом, – каже медик.

За її словами, зазвичай це викликає жваву дискусію як серед жінок, так і чоловіків. Слід зазначити, що така рекомендація існує. Навіть якщо протягом тривалого періоду ви впевнені, що ні у вас, ні у партнера не було інших статевих контактів, краще перестрахуватися і забезпечити повну безпеку для здоров’я немовляти.

Коли слід уникати сексу

За словами гінеколога, є ситуації, коли ваш лікар може рекомендувати уникати статевого акту під час вагітності:

болі в нижній частині живота;

кров’янисті вагінальні виділення;

підтікання навколоплідних вод;

передлежання плаценти (placenta praevia);

вкорочення шийки матки;

викидні та/або передчасні пологи в анамнезі.

Часто власне чоловіки відмовляються від сексу з вагітною партнеркою через страх нашкодити дитині. Однак лікарка наголосила, що це неможливо, якщо вагітність протікає без ускладнень. У животі матері дитина перебуває в цілковитій безпеці, захищена шийкою матки та амніотичною рідиною, акцентувала фахівчиня.

Джерело: Бережи себе