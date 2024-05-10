Згідно з останніми даними, кількість випадків скарлатини у Великій Британії різко зросла – на цілих 300%.

Ця хвороба найбільш небезпечна для маленьких дітей, але на відміну від деяких інших захворювань, які вражають дітей і немовлят, від скарлатини не існує вакцини.

Симптоми скарлатини

Ця дуже заразна інфекція зазвичай проявляється грипоподібними симптомами – високою температурою, болем у горлі та набряком шиї, а також висипом на грудях і животі.

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– Висип – яскрава ознака скарлатини, він спочатку з’являється на грудях і животі, а потім поширюється по всьому тілу, – говорить лікар Навін Хосла.

Шкіра, вкрита висипом, стає схожою на дотик на наждачний папір, часто додається білий наліт на язику.

Після відшарування нальоту відкривається набрякла червона поверхня, поцяткована крихітними горбочками. Це явище називають “полуничним язиком”.

У важких випадках скарлатина може спричинити такі ускладнення, як пневмонія, менінгіт і септичний артрит.

– Скарлатину викликає штам стрептококової бактерії групи А. Незважаючи на загальне зниження тяжкості, скарлатина знову стала проблемою, – наголошує Хосла.

Лікар каже, що лише раннє розпізнавання мінімізує можливість ускладнень і забезпечить ефективне стримування поширення хвороби.

Національна служба охорони здоров’я Великої Британії радить за появи цих симптомів не пускати дітей у школу.