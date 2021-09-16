Що спричиняє виникнення синуситу і що це за хвороба? Це питання хвилює багатьох від початку сезону ГРВІ та холодів. За статистикою, на синусит щороку хворіє кожен сьомий житель планети. Що робити при синуситі і чого робити не варто, розповідає лікар-терапевт Марина Єріна.

Що таке синусит? Синусит - запалення пазух носа. Захворювання може розвинутися у одній або кількох пазухах. Може бути одно- і двостороннім, гострим або хронічним.

Види синуситу Залежно від локалізації запалення розрізняють: фронтит (запалення лобових пазух);

гайморит (запалення верхньощелепної пазухи);

етмоїдит (запалення гратчастого лабіринту);

сфеноідит (запалення клиноподібної пазухи).

Причини виникнення синуситу Здебільшого синусит виникає через порушення відтоку вмісту з пазух носа, причиною чого можуть стати вірусна або бактеріальна інфекція, викривлення носової перегородки, тривале перебування на холоді та вдихання холодного повітря, алергії.

Які симптоми синуситу? Перші та основні ознаки синуситу - закладеність носа, біль у пазухах. На тлі запалення піднімається температура тіла. Виникає біль, що давить. З носа виділяється серозно-гнійний вміст. При фронтиті з'являється біль у області очей.

Як діагностується синусит? Діагноз синусит може бути поставлений під час огляду ЛОР-лікарем на підставі клінічної картини. Залежно від стану та наявності ускладнень застосовують рентгенографію, МРТ, КТ або діагностичну пункцію.