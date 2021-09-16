Що спричиняє виникнення синуситу і що це за хвороба? Це питання хвилює багатьох від початку сезону ГРВІ та холодів. За статистикою, на синусит щороку хворіє кожен сьомий житель планети. Що робити при синуситі і чого робити не варто, розповідає лікар-терапевт Марина Єріна.
Що таке синусит?
Синусит - запалення пазух носа. Захворювання може розвинутися у одній або кількох пазухах. Може бути одно- і двостороннім, гострим або хронічним.
Види синуситу
Залежно від локалізації запалення розрізняють:
- фронтит (запалення лобових пазух);
- гайморит (запалення верхньощелепної пазухи);
- етмоїдит (запалення гратчастого лабіринту);
- сфеноідит (запалення клиноподібної пазухи).
Причини виникнення синуситу
Здебільшого синусит виникає через порушення відтоку вмісту з пазух носа, причиною чого можуть стати вірусна або бактеріальна інфекція, викривлення носової перегородки, тривале перебування на холоді та вдихання холодного повітря, алергії.
Які симптоми синуситу?
Перші та основні ознаки синуситу - закладеність носа, біль у пазухах. На тлі запалення піднімається температура тіла. Виникає біль, що давить. З носа виділяється серозно-гнійний вміст. При фронтиті з'являється біль у області очей.
Як діагностується синусит?
Діагноз синусит може бути поставлений під час огляду ЛОР-лікарем на підставі клінічної картини. Залежно від стану та наявності ускладнень застосовують рентгенографію, МРТ, КТ або діагностичну пункцію.
Як лікують синусит?
Зазвичай застосовується комплексна терапія. Призначаються протизапальні препарати, промивання порожнин фізрозчином, очищення пазух від вмісту. Для зменшення набряків застосовують судинозвужувальні краплі. У випадку алергічного синуситу обов'язкове приймання антигістамінних ліків. Антибіотики показані при бактеріальній інфекції. Противірусні препарати - у разі вірусної. При гаймориті промивають пазухи фізрозчином. Якщо ж консервативне лікування виявилося безрезультатним, роблять прокол синусу для відтоку вмісту. У комплекс включають і фізіотерапевтичні процедури: ультрафіолетове опромінення, магнітотерапію. В жодному разі не слід прогрівати місця локалізації запалення. Може виникнути ускладнення.