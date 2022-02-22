Американський дерматолог з Чикаго Данило Дель Кампо розповів, як швидко і ефективно позбутися кропив’янки в домашніх умовах.

Кропив’янка – досить поширена шкірна реакція. Зовні вона проявляється у вигляді пухирів округлої форми, які нагадують опіки кропивою.

На щастя, кропив’янка зазвичай нешкідлива і недовговічна, говорить дерматолог з Чикаго.

За його словами, кропив’янка зазвичай триває від декількох хвилин до декількох годин. В цілому проходить за добу.

Кропив’янку можуть викликати кілька факторів, в тому числі:

сонячне світло

стрес

алергічна реакція на їжу або ліки.

У той час як хворіти на кропив’янку може будь-яка людина, люди з екземою і курці все ж таки піддаються підвищеному ризику.

Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас є кропив’янка поряд з будь-яким з наступних симптомів:

проблеми з ковтанням

запаморочення або слабкість

набряк у роті або горлі

прискорене серцебиття

задишка або утруднене дихання.

Якщо у вас темніша шкіра, кропив’янка часто буває того ж кольору або трохи темніше. На світлій шкірі кропив’янка буде червоною або рожевою.

Дель Кампо запропонував наступні поради щодо позбавлення від кропив’янки:

полегшіть свербіж за допомогою прохолодної вологої серветки, крему або лосьйону

намагайтеся не розчісувати висипання, це ще сильніше подразнює шкіру

прийміть теплу ванну, тільки не тріть сверблячу шкіру мочалкою

використовуйте миючий засіб без запаху, оскільки аромат може дратувати шкіру

вдягніть вільний одяг з 100% бавовни.

Якщо у вас часто виникає кропив’янка або вона триває довго, фіксуйте це в спеціальному щоденнику. Це може допомогти вам визначити, що саме викликає вашу кропив’янку, щоб ви могли вжити заходів для її запобігання.

Якщо ваша кропив’янка не проходить після виконання цих порад, поговоріть з сертифікованим дерматологом, наполягає Дель Кампо.