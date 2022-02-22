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Топ-5 порад дерматолога: як позбутися кропив’янки в домашніх умовах

22 Лютого 2022, 10:38
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
крапивница
Джерело: Depositphotos

Американський дерматолог з Чикаго Данило Дель Кампо розповів, як швидко і ефективно позбутися кропив’янки в домашніх умовах.

Кропив’янка – досить поширена шкірна реакція. Зовні вона проявляється у вигляді пухирів округлої форми, які нагадують опіки кропивою.

На щастя, кропив’янка зазвичай нешкідлива і недовговічна, говорить дерматолог з Чикаго.

За його словами, кропив’янка зазвичай триває від декількох хвилин до декількох годин. В цілому проходить за добу.

Кропив’янку можуть викликати кілька факторів, в тому числі:

  • сонячне світло
  • стрес
  • алергічна реакція на їжу або ліки.

У той час як хворіти на кропив’янку може будь-яка людина, люди з екземою і курці все ж таки піддаються підвищеному ризику.

Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас є кропив’янка поряд з будь-яким з наступних симптомів:

  • проблеми з ковтанням
  • запаморочення або слабкість
  • набряк у роті або горлі
  • прискорене серцебиття
  • задишка або утруднене дихання.

Якщо у вас темніша шкіра, кропив’янка часто буває того ж кольору або трохи темніше. На світлій шкірі кропив’янка буде червоною або рожевою.

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Дель Кампо запропонував наступні поради щодо позбавлення від кропив’янки:

  • полегшіть свербіж за допомогою прохолодної вологої серветки, крему або лосьйону
  • намагайтеся не розчісувати висипання, це ще сильніше подразнює шкіру
  • прийміть теплу ванну, тільки не тріть сверблячу шкіру мочалкою
  • використовуйте миючий засіб без запаху, оскільки аромат може дратувати шкіру
  • вдягніть вільний одяг з 100% бавовни.

Якщо у вас часто виникає кропив’янка або вона триває довго, фіксуйте це в спеціальному щоденнику. Це може допомогти вам визначити, що саме викликає вашу кропив’янку, щоб ви могли вжити заходів для її запобігання.

Якщо ваша кропив’янка не проходить після виконання цих порад, поговоріть з сертифікованим дерматологом, наполягає Дель Кампо.

Джерело
MedicalXpress
Теги
Алергія , Лікування алергії , поради лікаря
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