Американський дерматолог з Чикаго Данило Дель Кампо розповів, як швидко і ефективно позбутися кропив’янки в домашніх умовах.
Кропив’янка – досить поширена шкірна реакція. Зовні вона проявляється у вигляді пухирів округлої форми, які нагадують опіки кропивою.
На щастя, кропив’янка зазвичай нешкідлива і недовговічна, говорить дерматолог з Чикаго.
За його словами, кропив’янка зазвичай триває від декількох хвилин до декількох годин. В цілому проходить за добу.
Кропив’янку можуть викликати кілька факторів, в тому числі:
- сонячне світло
- стрес
- алергічна реакція на їжу або ліки.
У той час як хворіти на кропив’янку може будь-яка людина, люди з екземою і курці все ж таки піддаються підвищеному ризику.
Негайно зверніться за медичною допомогою, якщо у вас є кропив’янка поряд з будь-яким з наступних симптомів:
- проблеми з ковтанням
- запаморочення або слабкість
- набряк у роті або горлі
- прискорене серцебиття
- задишка або утруднене дихання.
Якщо у вас темніша шкіра, кропив’янка часто буває того ж кольору або трохи темніше. На світлій шкірі кропив’янка буде червоною або рожевою.
Дель Кампо запропонував наступні поради щодо позбавлення від кропив’янки:
- полегшіть свербіж за допомогою прохолодної вологої серветки, крему або лосьйону
- намагайтеся не розчісувати висипання, це ще сильніше подразнює шкіру
- прийміть теплу ванну, тільки не тріть сверблячу шкіру мочалкою
- використовуйте миючий засіб без запаху, оскільки аромат може дратувати шкіру
- вдягніть вільний одяг з 100% бавовни.
Якщо у вас часто виникає кропив’янка або вона триває довго, фіксуйте це в спеціальному щоденнику. Це може допомогти вам визначити, що саме викликає вашу кропив’янку, щоб ви могли вжити заходів для її запобігання.
Якщо ваша кропив’янка не проходить після виконання цих порад, поговоріть з сертифікованим дерматологом, наполягає Дель Кампо.