Дефіцит заліза є однією з найпоширеніших причин низького рівня гемоглобіну. Факти ICTV дізналися у нутриціолога-дієтолога Наталії Власнюк, які продукти підвищують гемоглобін.

– Гемоглобін – це складний залізовмісний білок, який міститься у червоних кров’яних клітинах і відповідає за перенесення кисню з легенів до інших органів і тканин організму, – пояснює Наталія Власнюк.

Нормальним вважається рiвень гемоглобіну від 120 г/л для жінок та від 130 одиниць для чоловіків. Критичний – нижче за 70 г/л.

За її словами, низький рівень гемоглобіну може призвести до анемії, яка супроводжується втомою, слабкістю, надмірною вагою, рясними місячними, задишкою, погіршенням пам’яті та зниженням функції щитоподібної залози, іншими неприємними симптомами.

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Уникнути їх можна за допомогою раціональної дієти, яка містить продукти, багаті на залізо та вітаміни групи В.

– І не забувайте, що окрім заліза гемоглобін містить білок, тож без гарного засвоєння білка шлунково-кишковим трактом неможливо нормалізувати гемоглобін і феритин (запаси заліза в організмі), – нагадує дієтологиня.

Список продуктів для підвищення рівня гемоглобіну

Буряк містить не тільки залізо, а й фолієву кислоту (вітамін В9), калій і клітковину.

Бобові. Сочевиця, арахіс, горох і квасоля можуть значно підвищити рівень гемоглобіну. Вміст заліза та фолієвої кислоти сприяє виробництву еритроцитів в організмі.

Гранат. Завдяки винятковій поживній цінності, це один із найкращих фруктів для підвищення гемоглобіну. Він багатий на кальцій, залізо, білок, вуглеводи і клітковину. Щоб підтримувати нормальний рівень гемоглобіну, пийте гранатовий сік щодня.

Зелень. Шпинат, рукола та інші листові зелені овочі містять безліч вітамінів, антиоксидантів та інших корисних речовин. Наприклад, фолієва кислота сприяє синтезу гемоглобіну.

– Але важливо враховувати, що залізо з рослинних джерел може гірше засвоюватися, ніж із тваринних. Щоб поліпшити засвоєння заліза з рослинних продуктів, рекомендується споживати їх разом з їжею, яка містить вітамін C (наприклад, цитрусові), – каже експертка.

Кавун. Чудовий продукт, що сприяє підвищенню гемоглобіну завдяки вмісту заліза та вітаміну С, який покращує та прискорює процес засвоєння заліза.

М’ясо птиці. Індичка є відмінним джерелом заліза тваринного походження. Цікаво, що червоне м’ясо містить більше заліза порівняно з білим. Тому гомілку та стегно корисніше їсти тим, хто має підвищену потребу у залізі.

Насіння гарбуза. 100 г містить приблизно вісім міліграмів заліза разом із достатньою кількістю кальцію, цинку, магнію та марганцю.

– Посипайте насінням салати або додавайте до смузі, – радить фахівчиня.

Риба і морепродукти. Сардина, лосось і тунець багаті на залізо й вітаміни, необхідні для його засвоєння. Ще один важливий мікроелемент для синтезу гемоглобіну, який міститься у креветках та інших морепродуктах, – це мідь.

Яйця, свинина, яловичина та субпродукти. Усі ці продукти містять основний складовий елемент гемоглобіну, але лідер серед них – свиняча печінка, у 100 г – 22 мг заліза.

Лимони та апельсини. Ці продукти містять вітамін С, який допомагає збільшити засвоєння заліза з інших продуктів.

Спаржа та броколі багаті на фолієву кислоту, яка також сприяє засвоєнню заліза.

Сухофрукти. Шипшина та курага містять не тільки залізо, а й вітаміни та антиоксиданти, корисні для здоров’я.

Продукти, що містять поліфеноли, дубильні речовини, фітати та щавлеву кислоту, як-от чай, кава, какао, соєві продукти та висівки, перешкоджають засвоєнню заліза в нашому організмі. Якщо у вас низький рівень гемоглобіну, краще обмежити їхнє споживання.