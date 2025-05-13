Як пов’язані ясна та шийний відділ хребта: Тамара Тепла розповіла про унікальну методику лікування

На перший погляд, запалення ясен, кровоточивість, оголення коренів зубів чи рухливість зубів здаються локальними стоматологічними проблемами.

Але сучасні дослідження і практика свідчать: хвороби пародонта часто є зовнішнім проявом системних порушень в організмі. Одним із таких ключових “прихованих винуватців” є патології шийного відділу хребта.

Саме на цьому розумінні базується унікальна комплексна методика, розроблена лікарем-стоматологом, фахівцем з багаторічним досвідом Тамарою Теплою.

Зараз дивляться

Вона першою в Україні запропонувала міждисциплінарний підхід до лікування хвороб пародонта, який враховує не лише стан ротової порожнини, а й функціональний стан шийного відділу хребта, судинно-нервових утворень і навіть психоемоційний фон пацієнта.

Методика Т. Теплої передбачає діагностику таких глибинних порушень та лікування пацієнта як єдиної цілісної системи.

Вона об’єднує стоматологічну терапію з фізіотерапевтичним, неврологічним і навіть реабілітаційним підходом.

Завдяки цьому досягається не лише покращення стану ясен, а й усунення чинників, які призводять до повторного розвитку захворювання.

Що спільного між яснами та шиєю

Порушення в шийному відділі хребта – зокрема остеохондроз або м’язово-тонічні синдроми – можуть спричиняти порушення кровопостачання в зоні голови та шиї, впливати на іннервацію тканин, у тому числі тканин пародонта.

Внаслідок цього порушується живлення ясен, знижується місцевий імунітет, погіршується відновлення клітин – і запускається хронічне запалення.

У пацієнтів погіршується слиновиділення, змінюється кислотність у роті, виникає запалення ясен, яке з часом може перейти у пародонтит.

У чому суть методики Т. Теплої

Методика базується на поєднанні стоматологічного та нейроортопедичного підходів.

Тамара Тепла, спираючись на результати клінічних досліджень, розробила програму, яка не лише лікує пародонт, а й знижує ризик рецидивів за рахунок впливу на причину – шийний остеохондроз.

Лікування передбачає:

санаторно-курортну терапію з радоново-вуглекислими ваннами;

підводне витягування шийного відділу хребта та комп’ютерну тракцію;

-електрофорез з використанням природних препаратів (екстракт Куяльницької грязі, Бішофіт Полтавський);

-вакуумну, лазерну, інтерференцтерапію, масаж і мануальну терапію;

-голкорефлексотерапію, яка стимулює регуляцію нервової системи.

Усе це поєднується з класичним стоматологічним лікуванням – очищенням, антисептичною обробкою, медикаментозною терапією ясен.

Для кого ця методика

Цей підхід рекомендують:

пацієнтам, які страждають від хронічного пародонтиту, але традиційне лікування не дає результату;

людям, які часто відчувають біль у шиї, головний біль або шум у вухах — що може свідчити про порушення в шийному відділі хребта;

тим, у кого ясна кровоточать, є неприємний запах із рота або рухомість зубів.

Чому це працює

Секрет ефективності методики, розробленої лікаркою Тамарою Теплою, полягає у комплексному підході до лікування.

Замість того щоби обмежитися лише усуненням симптомів захворювань пародонта — кровоточивості ясен, набряку, неприємного запаху з рота — увага приділяється і глибинним системним причинам, які сприяють їх розвитку та рецидиву.

Однією з таких причин є порушення в роботі шийного відділу хребта.

Остеохондроз цієї зони може негативно впливати на мікроциркуляцію, іннервацію та обмінні процеси в ділянці голови й шиї, у тому числі — в тканинах пародонта.

Якщо не усунути ці дисфункції, стандартне стоматологічне лікування може дати лише тимчасовий ефект, а проблеми з яснами повертатимуться знову.

Методика Тамари Теплої, впроваджена на основі клінічних досліджень, передбачає цілеспрямовану роботу не лише за ротовою порожниною, але й з шийним відділом хребта.

Пацієнти, які проходили лікування за цією методикою, мали суттєве покращення стану тканин пародонта, зниження чутливості ясен, нормалізацію слиновиділення та рН середовища у ротовій порожнині.

Додатково відмічено зменшення болю в шиї, головного болю та інших проявів остеохондрозу.

Тож лікування за методикою Тамари Теплої працює не лише на рівні “тут і зараз”, а й запобігає майбутнім загостренням.

Це справжній приклад медичної профілактики, яка бере до уваги зв’язок між різними системами організму та використовує цей зв’язок для зцілення.

Якщо ясна не загоюються, а біль у шиї став щоденним супутником – це не два окремих діагнози. Сучасна медицина доводить: все в тілі пов’язано. Іноді шлях до здорової усмішки починається з турботи про хребет.

Порадьтеся з лікарем-стоматологом або вертебрологом, якщо ви помічаєте подібні симптоми – можливо, вам також допоможе методика Тамари Теплої.