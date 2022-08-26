Остеохондроз – це дегенеративно- дистрофічні зміни, які найчастіше відбуваються у хрящових тканинах хребта. Ці зміни згодом провокують зміну структури хребців та міжхребцевих дисків, обмежуючи їх природну функціональність. Хребці стають менш витривалими та більш схильними до травматизації, а міжхребцеві диски до якоїсь міри втрачають свою еластичність.

Захворювання пов’язане насамперед з віком. Тому остаточно вилікувати його неможливо, щоправда, можна себе вберегти від недуги. Так де ж болить при грудному остеохондрозі, пояснює невролог, лікар вищої категорії Вікторія Мазепіна.

Симптоми грудного остеохондрозу:

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біль між лопатками;

дискомфорт у грудях – праворуч або ліворуч;

хрускіт при розгинанні, скутість рухів;

біль в ділянці серця (що потребує уточнення причини болю – ЕКГ допоможе уточнити діагноз);

біль при нахилі, при скручуванні тулуба, або обмеження руху;

болі при глибокому вдиху чи видиху;

болі при кашлі або чханні.

Больові відчуття можуть маскуватися під інші захворювання. Біль може бути ниючим, пекучим або гострим, у вигляді прострілів по міжреберних проміжках (міжреберна невралгія).

Тільки 50-70% хворих дійсно мають больові відчуття.

Причини грудного остеохондрозу

По-перше, це вікові зміни, малорухливий спосіб життя, важкі фізичні навантаження, порушення обміну речовин, надмірна вага, стрес.

У жінок прискорити розвиток захворювання можуть ходіння на високих підборах і виношування дитини. До групи ризику входять люди старшого віку (високий ризик розвитку остеопорозу).

Лікування грудного остеохондрозу

Це комплексна терапія, головною метою якої є уповільнення розвитку патологічних процесів остеохондрозу та усунення симптомів.

При сильному, помірному болі призначають НПЗП (нестероїдні протизапальні препарати) та міорелаксанти. Але основні методи лікування – це кінезіотерапія, ЛФК, корекція хребта, фізіотерапія.

Чи виліковний грудний остеохондроз

Повністю вилікувати грудний остеохондроз (взагалі остеохондроз) неможливо. Це вікові зміни. Тому головне – це профілактика: контроль постави, перерви кожні дві години для виконання спеціальних вправ, ортопедичні матраси.

Треба уникати надмірних фізичних навантажень (перенесення важких предметів). Бажано замість сумки на одне плече носити рюкзак. Така профілактика уповільнить розвиток вікових змін хребта.