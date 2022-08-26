Остеохондроз — это дегенеративно-дистрофические изменения, которые чаще всего происходят в хрящевых тканях позвоночника. Эти изменения впоследствии провоцируют изменение структуры позвонков и межпозвонковых дисков, ограничивая их естественную функциональность. Позвонки становятся менее выносливыми и более склонными к травматизации, а межпозвонковые диски в какой-то степени теряют свою упругость.

Заболевание связано в первую очередь с возрастом. Поэтому окончательно вылечить его невозможно, правда, можно себя уберечь от болезни. Так где ж болит при грудном остеохондрозе, объясняет невролог, врач высшей категории Виктория Мазепина.

Симптомы грудного остеохондроза:

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боль между лопатками;

дискомфорт в груди – справа или слева;

хруст при разгибании, скованность движений;

боль в области сердца (требующая уточнения причины боли – ЭКГ поможет уточнить диагноз);

боль при наклоне, при скручивании туловища, или ограничение движения;

боли при глубоком вдохе или выдохе;

боли при кашле или чихании.

Болевые ощущения могут маскироваться под другие заболевания. Боль может быть ноющей, жгучей или острой, в виде прострелов по межреберным промежуткам (межреберная невралгия).

Только 50-70% больных действительно испытывают болевые ощущения.

Причины грудного остеохондроза

Во-первых, это возрастные изменения, малоподвижный образ жизни, тяжелые физические нагрузки, нарушение обмена веществ, избыточный вес, стресс.

У женщин ускорить развитие заболевания могут хождение на высоком каблуке и вынашивание ребенка. В группу риска входят люди постарше (высокий риск развития остеопороза).

Лечение грудного остеохондроза

Это комплексная терапия, главной целью которой является замедление развития патологических процессов остеохондроза и устранение симптомов.

При сильной, умеренной боли назначают НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты) и миорелаксанты. Но основные методы лечения – это кинезиотерапия, ЛФК, коррекция позвоночника, физиотерапия.

Излечим ли грудной остеохондроз

Полностью вылечить грудной остеохондроз (вообще остеохондроз) невозможно. Это возрастные изменения. Поэтому главное – профилактика: контроль осанки, перерывы каждые два часа для выполнения специальных упражнений, ортопедические матрасы.

Следует избегать чрезмерных физических нагрузок (перенос тяжелых предметов). Желательно вместо сумки на одно плечо, носить рюкзак. Такая профилактика замедлит развитие возрастных изменений позвоночника.