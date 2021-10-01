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Як вилікувати ангіну і не допустити ускладнень

1 Жовтня 2021, 11:00 Лариса Божко

Гострий тонзилліт, що раніше називався ангіною, виникає переважно в холодний період. Він може бути викликаний як вірусами, так і бактеріями, а також грибами та іншими збудниками. Як діагностувати та лікувати ангіну, розповідає лікар вищої категорії, отоларинголог Ірина Калита.

Що таке ангіна?

Гострий тонзиліт (раніше називався ангіна) — це запальний процес піднебінних мигдалин, при якому уражаються не тільки мигдалини, а й слизова глотки. Він є одним із найбільш частих захворювань верхніх дихальних шляхів.

Причини виникнення ангіни

Хвороба може бути викликана як вірусами, так і бактеріями, а також грибами та іншими збудниками.

Серед вірусів найчастіше зустрічається аденовірус, вірус Епштейна Барра, ентеровірус.

Найбільш поширені – бактеріальні збудники. На першому місці стоять гемофільна паличка, коринебактерія.

Окремий вид ангіни – ангіна Венсана Симановського-Плавта, яку викликає симбіоз веретеноподібної палички і спірохети порожнини рота.

Як передається ангіна?

Шляхи передачі інфекції – повітряно-крапельний, контактно-побутовий і аліментарний, а також аутоінфекція власної мікрофлори ротоглотки.

Інколи тонзиліт є симптомом основного захворювання. Найчастіше це хвороби крові.

Симптоми ангіни

Клінічна картина проявляється скаргами: біль у горлі під час ковтання, підвищення температури, болючість і збільшення лімфатичних вузлів.

Для ангіни Венсана Симановського характерні такі скарги: неприємні відчуття в горлі, незначний біль під час ковтання з одного боку, неприємний запах з рота. При цьому загальний стан у нормі, температура нормальна або субфібрильна (37,2).

Як діагностують ангіну?

Для діагностики гострого тонзиліту (ангіни) передусім необхідний огляд лікаря. Для уточнення діагнозу потрібно зробити розгорнутий аналіз крові, експрес-тест на стрептокок групи А, бакпосів із поверхні мигдалин і антибіотикограму.

Як лікують ангіну?

Лікування залежить від виділеного збудника. При бактеріальній інфекції призначаються відповідні антибіотики. У разі виявлення стрептокока групи А антибактеріальна терапія становить 10 днів.

Ускладнення після ангіни

Після перенесеної ангіни можуть виникнути такі ускладнення: паратонзиллярний абсцес, парафаренгіальний абсцес, заглотковий абсцес. Всі ці стани потребують негайної госпіталізації і подальшого хірургічного лікування.

Існують і пізні ускладнення, що розвиваються через два-чотири тижні. Це гостра ревматична лихоманка, гломерулонефрит. Тому після перенесеного стрептококового гострого тонзиліту рекомендується здати аналіз крові, аналіз сечі і зробити ЕКГ.

Профілактика ангіни

Щоб не захворіти на ангіну, необхідно уникати переохолодження. Рекомендується повноцінний сон, прогулянки на свіжому повітрі і збалансоване харчування.

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лікування , поради лікаря , хвороба
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