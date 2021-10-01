Симптоми ангіни

Клінічна картина проявляється скаргами: біль у горлі під час ковтання, підвищення температури, болючість і збільшення лімфатичних вузлів.

Для ангіни Венсана Симановського характерні такі скарги: неприємні відчуття в горлі, незначний біль під час ковтання з одного боку, неприємний запах з рота. При цьому загальний стан у нормі, температура нормальна або субфібрильна (37,2).