Гострий тонзилліт, що раніше називався ангіною, виникає переважно в холодний період. Він може бути викликаний як вірусами, так і бактеріями, а також грибами та іншими збудниками. Як діагностувати та лікувати ангіну, розповідає лікар вищої категорії, отоларинголог Ірина Калита.
Що таке ангіна?
Гострий тонзиліт (раніше називався ангіна) — це запальний процес піднебінних мигдалин, при якому уражаються не тільки мигдалини, а й слизова глотки. Він є одним із найбільш частих захворювань верхніх дихальних шляхів.
Причини виникнення ангіни
Хвороба може бути викликана як вірусами, так і бактеріями, а також грибами та іншими збудниками.
Серед вірусів найчастіше зустрічається аденовірус, вірус Епштейна Барра, ентеровірус.
Найбільш поширені – бактеріальні збудники. На першому місці стоять гемофільна паличка, коринебактерія.
Окремий вид ангіни – ангіна Венсана Симановського-Плавта, яку викликає симбіоз веретеноподібної палички і спірохети порожнини рота.
Як передається ангіна?
Шляхи передачі інфекції – повітряно-крапельний, контактно-побутовий і аліментарний, а також аутоінфекція власної мікрофлори ротоглотки.
Інколи тонзиліт є симптомом основного захворювання. Найчастіше це хвороби крові.
Симптоми ангіни
Клінічна картина проявляється скаргами: біль у горлі під час ковтання, підвищення температури, болючість і збільшення лімфатичних вузлів.
Для ангіни Венсана Симановського характерні такі скарги: неприємні відчуття в горлі, незначний біль під час ковтання з одного боку, неприємний запах з рота. При цьому загальний стан у нормі, температура нормальна або субфібрильна (37,2).
Як діагностують ангіну?
Для діагностики гострого тонзиліту (ангіни) передусім необхідний огляд лікаря. Для уточнення діагнозу потрібно зробити розгорнутий аналіз крові, експрес-тест на стрептокок групи А, бакпосів із поверхні мигдалин і антибіотикограму.
Як лікують ангіну?
Лікування залежить від виділеного збудника. При бактеріальній інфекції призначаються відповідні антибіотики. У разі виявлення стрептокока групи А антибактеріальна терапія становить 10 днів.
Ускладнення після ангіни
Після перенесеної ангіни можуть виникнути такі ускладнення: паратонзиллярний абсцес, парафаренгіальний абсцес, заглотковий абсцес. Всі ці стани потребують негайної госпіталізації і подальшого хірургічного лікування.
Існують і пізні ускладнення, що розвиваються через два-чотири тижні. Це гостра ревматична лихоманка, гломерулонефрит. Тому після перенесеного стрептококового гострого тонзиліту рекомендується здати аналіз крові, аналіз сечі і зробити ЕКГ.
Профілактика ангіни
Щоб не захворіти на ангіну, необхідно уникати переохолодження. Рекомендується повноцінний сон, прогулянки на свіжому повітрі і збалансоване харчування.